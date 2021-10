Bez Přísahy by asi vyhrálo ANO. Šlachta fungoval jako vysavač, bral voliče úplně všem, říká politolog

Nové hnutí skončilo těsně před pětiprocentní branou do sněmovny, získalo 4,7 procenta hlasů a oslovilo přes čtvrt milionu voličů. Mezi nimi byli i dřívější příznivci Babišova hnutí. Datová analýza serveru Seznam Zprávy ukázala, že Přísaha odsála „aňákům“ celkem šedesát tisíc příznivců. Z toho jasně vyplývá, že nebýt Šlachty, tak by ANO slavilo vítězství a ve volebním závodě by předběhlo koalici Spolu.

Byť se Přísaha do dolní komory nedostala, s výsledky letošních voleb velmi zamíchala. Vzala voliče nejen Babišovi, ale i levicové ČSSD. Pro ni bylo nedávné hlasování doslova fiaskem. Sociální demokraté historicky poprvé ve sněmovně nezasednou. Nejstarší politická strana navíc skončila až po „nováčkovi“ Přísaze.

Podle analýzy Šlachta vzal ČSSD celkem čtyřicet tisíc voličů. Kdyby zůstali věrní „oranžové“, sociální demokraté by se bez problému přehoupli přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory. Místo 250 tisíc hlasů by získali 290 tisíc – tedy 5,4 procenta z celkového čísla.

„Šlachta byl jako lux“

„Přísaha fungovala jako vysavač, brala voliče doslova všem. Oslovila zejména nespokojené občany, kteří byli zklamaní z tradičních stran, jako je právě ČSSD. Ta na tom byla ostatně nejvíce bita,“ řekl serveru Lidovky.cz politolog Jan Kubáček. Pokud by se sociální demokraté do sněmovny dostali, stali by se z nich klíčoví hráči při vyjednávání. Vítězná koalice Spolu by s koalicí Pirátů a Starostů už neměla pohodlných 108 mandátů a musela by se porozhlédnout po spojencích i jinde.

„Rozhodně by se zpomalila jednání o vládě a obrovsky by stoupla cena ČSSD. Byla by rázem strategickým partnerem nejen pro hnutí ANO, ale i pro koalici Spolu,“ myslí si Kubáček. Současný premiér Babiš by měl ve sněmovně svého spojence a také vyšší šance na sestavení vlády. K tomu, aby usedl za „vládní kormidlo“, by ale v takovém případě potřeboval i stranu SPD, bez ní by většinu nedal. To by mohl být prubířský kámen, neboť i po minulých sněmovních volbách ANO koketovalo s SPD a mnohým členům Babišova hnutí se to nelíbilo.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka se rovněž domnívá, že část jejich příznivců přešla k Přísaze. „Tváří se jako protestní hnutí. Pro zklamané voliče z našeho působení ve vládě s ANO to byla možná alternativa,“ uvedl pro Lidovky.cz končící poslanec.

Také z ANO zaznívá, že „nováček“ Šlachta připravil hnutí o hlasy. „Menší nové strany ubraly spíše nám než koalicím. Na ulici jsem vypozoroval, že nerozhodní voliči váhali mezi ANO a třeba Přísahou či Trikolórou, koalice jim byly vzdálenější,“ řekl serveru Lidovky.cz lídr pražské kandidátky ANO Patrik Nacher. To dokládá i analýza – Přísaha podle ní odsála ODS méně než deset tisíc voličů, totéž platí u lidovců.

Jak si vysvětlit, že „policejní“ hnutí bodovalo zejména u příznivců ANO? Dle politologů dozajista zafungovala nová tvář Roberta Šlachty. „Babiš už se jim mohl okoukat. To se logicky stane každému, lidé zprvu politika sledují jako nováčka, pak zájem opadne,“ uvedl Kubáček. S tím souhlasí i sociolog Jan Herzmann. „Ve společnosti je zkrátka cítit poptávka po někom úplně novém, kdo přijde a nastolí pořádek. Je stále poměrně silná, takto se v minulosti dostaly do sněmovny strany, jako je Úsvit přímé demokracie či Věci Veřejné,“ řekl serveru Lidovky.cz expert na výzkumy veřejného mínění.

Dalším důvodem je fakt, že ANO vstupovalo do politiky jako protikorupční hnutí, které si posvítí na padouchy. „Takové téma speciálně v těch prvních volbách prosazovalo, chtělo vymést staré pořádky, a na to lákalo voliče,“ uvedl odborník na politickou komunikaci Kubáček. Letos se stejným plánem vstupovala do politického kolbiště i Přísaha. Na Babišovi voliče téma korupce zafungovalo, takže tím letos zaujal i Šlachta.

Hnutí ANO neprospěla ani covidové pandemie – dle Kubáčka běžní voliči Babiše mohli být unavení a otrávení z fungování vlády během koronaviru, v takovém případě raději sáhli po nováčkovi. Ostatně na epidemii upozorňuje i poslanec Nacher. „Mohlo to sehrát roli, někteří naši běžní voliči kritizovali protivirová opatření, roušky, očkování a podobně, pak nás kvůli tomu nevolili,“ myslí si Nacher.

Levice slyší na jeden metr

Tradiční voliče levice zase dle politologů zlákala touha po spravedlnosti. „Přísaha a ČSSD měly v programu celou řadu podobných témat. Klasický volič sociální demokracie je naštvaný, že se všem neměří stejně, Šlachta jim sliboval, že se začne,“ uvedl Kubáček. Porážku ČSSD vnímají členové Přísahy jako velký úspěch. „Hlavně, že jsme porazili sociální demokraty, to je skvělé,“ znělo minulou sobotu ve volebním štábu protikorupčního hnutí. I Kubáček uvádí, že pro Přísahu tato porážka musí mít významnou symboliku.