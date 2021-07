Bezinfekčnost by nově musely kontrolovat i restaurace, zvažuje Vojtěch

Praha Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zvažuje, že by bezinfekčnost návštěvníků na covid-19 musely kontrolovat i restaurace. Jejich zástupci, s nimiž jednal, o to podle něj sami mají zájem a někteří k tomu přistoupí dobrovolně. S mobilní aplikací pro uložení a kontrolu certifikátů to už bude jednodušší, řekl v pátek na tiskové konferenci k jejímu představení.

Nejvíc případů od půlky června. V Česku přibylo 164 nakažených, stouplo i reprodukční číslo Dosud byla povinnost mít negativní test, potvrzení o prodělání nemoci nebo absolvování očkování na návštěvnících restaurací. Když se o povinnosti diskutovalo v květnu před otevřením restaurací, provozovatelé ji odmítali. „Domluvili jsme se, že by se to i v restauracích začalo používat více. Zatím na dobrovolné bázi. Není vyloučeno, že bychom to zavedli jako povinnost. V tuto chvíli to ještě zvažujeme,“ řekl ministr. Restaurace mohly od 17. května otevřít venkovní posezení, od konce května i vnitřní prostory. Původně byla ohlášená podmínka, že při vstupu se bude kontrolovat negativní test nebo další potvrzení o bezinfekčnosti. Podnikatelé to kritizovali s tím, že nemají pro vymáhání takového dokladu či pro vykázání hosta z podniku oporu v zákonu. Zástupci gastronomie následně domluvili s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, že v restauracích by mohlo místo kontroly testů na koronavirus stačit vyvěsit sdělení, že obsluhováni budou jen hosté splňující podmínky ministerstva zdravotnictví. Odpovědnost tak nepadla na provozovatele podniků, ale na zákazníky. Podle ministra provozovatelům vadilo, že by museli lidem kontrolovat různé papírové doklady o očkování či testu. Nově spuštěná mobilní aplikace Tečka, do které lze certifikát o očkování, doklad o prodělání nemoci nebo o negativním testu uložit, bude podle něj dostatečně jednoduchá a rychlá, aby mohli bezinfekčnost kontrolovat. K tomu slouží partnerská aplikace čTečka.

Za první den si aplikaci Tečka pro uložení certifikátu podle ministra stáhlo více než 280 tisíc lidí. Funguje buď pasivně pro uložení vydaného certifikátu, nebo je aktivně propojená s databází Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a o výsledky nového testu nebo podanou vakcínu se sama automaticky aktualizuje. Stejně jako aplikací je ale možné dál prokazovat bezinfekčnost i papírovým dokladem. Podle zástupců Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) by mohla v průběhu července být rozšířena i o možnost zkontrolovat si podmínky v jiných zemích, například před dovolenou.