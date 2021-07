Všechny země EU musí akceptovat covidpas. Souhrn všeho, co byste měli o tomto certifikátu vědět

PRAHA Kvůli pandemii koronaviru si cestovatelé musejí o letošních prázdninách přibalit do svých zavazadel ještě covidpas, doklad, který prokáže, že jeho držitel je očkovaný, (negativně) otestovaný nebo že v posledním půlroce prodělal onemocnění covid-19.

Chorvatsko přehledně. Kdy potřebujete test a jak je to s návratem domů?

Má-li jej, je vybaven kýženou propustkou pro cestu za hranice. Covidpas je výsledkem společné snahy zemí Evropské unie, takzvaný Digitální zelený certifikát začíná v rámci sedmadvacítky platit právě dnes. Musejí ho akceptovat všechny země unie, tedy i ty z jihu Evropy, kam se chystají vyrazit desítky tisíc Čechů. Lidovky.cz přinášejí sumář všeho, co byste o covidpasu měli vědět.



Kde ho získat

Covidpas je vlastně certifikát, který musí obsahovat QR kód. K jeho stažení slouží portál ocko.uzis.cz.

„Zájem o něj určitě je. Lidé certifikát chtějí, spatřují v něm jistotu,“ řekl webu Lidovky.cz Milan Blaha, vedoucí divize IT v Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Doposud si QR kód stáhlo v Česku zhruba tři a půl milionu lidí. „Z toho dva a půl milionu jsou vakcinační kódy, kterými člověk prokáže, že je naočkovaný. Zbytek jsou certifikáty o prodělaném covidu, případně o výsledcích testů,“ upřesnil Blaha.

Využívá e-identitu

Proces stažení covidpasu není složitý. Zájemce o něj se přihlásí do portálu pomocí své e-identity: vyplní číslo občanského průkazu a splňuje-li podmínky, certifikát je mu automaticky vygenerován. QR kód si pak zobrazí v počítači či chytrém telefonu, lze si jej i vytisknout. Cizinci a děti mladší patnáct let se na portál přihlašují za pomoci emailové adresy, telefonního čísla a data narození. U menších dětí údaje vyplní samozřejmě rodiče. „Nemají občanský průkaz, proto nemohou žádat o QR kód pomocí e-identity,“ doplnil Blaha.

Zatím na něj mají nárok i lidé s první dávkou očkování, od jejíž aplikace uplynuly nejméně tři týdny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) však avizoval, že pravidla se nejspíš zpřísní: za bezinfekčního bude zřejmě považován člověk až s dokončenou vakcinací, tedy po druhé injekci. Ve čtvrtek o tom má jednat vláda.

Platí jen oficiální test

Testovaní získají certifikát jen tehdy, absolvují-li test na veřejném odběrovém místě u zdravotníků; domácí zkouška či testy ze zaměstnání se nepočítají.

QR kódy i jako vstupenka

QR kódem se člověk může prokazovat i na „domácí půdě“, třeba při vstupu do kadeřnictví či do bazénu. Slouží i jako vstupenka na kulturní akce. Covidpasy však vznikly především za účelem snadnějšího cestování. Důležité proto je, aby si „český“ kód přečetli i jinde v Evropě. To se dle IT experta Blahy daří. „Minulý pátek proběhlo jakési validační kolečko se všemi státy, které jsou zapojeny do hromadných covidpasů. Vyměňovali jsme si vzájemně kódy a šlo to bez problému,“ poznamenal šéf „ajťáků“ v ÚZIS.

Potíže při testu měl jen Island

Do společného projektu je zapojeno i několik zemí mimo EU. Kupříkladu Island, přičemž zrovna u něj se dle informací webu Lidovky.cz objevily potíže – hůře četl kódy jiných zemí, včetně těch z ČR, Evropské covidpasy tak mají ode čtvrtka šlapat celkem ve 31 státech.

Různá pravidla, časté změny

Certifikát s QR kódem však nemusí být definitivní propustkou na cestu do zahraničí. Státy si totiž prosadily možnost zavedení dodatečných podmínek pro vstup na své území jako jsou karantény, pokud by se situace s šířením koronaviru zhoršila. Podmínky se navíc mění doslova ze dne za den, svůj podíl na tom nese nakažlivější mutace delta. A tak zatímco třeba Polsko či Itálie pustí do země očkované až po druhé dávce vakcíny (a uběhnout od ní musí minimálně 14 dní), do Bulharska a Chorvatsko mohou Češi neomezeně – bez vakcíny, testů i bez potvrzení o prodělané nemoci.

Jednotlivé země mají i jinak nastavené regule pro testování dětí; někde musí projít „zkouškou zdraví“ už batolata, jinde až od šesti let věku. Zvlášť rodiče tak musejí být ve střehu. Pravidla všech evropských států má na svých stránkách vypsané ministerstvo zahraničí v Mapě cestovatele, nejoblíbenější dovolenkové destinace přehledně popisuje i portál covid.gov.cz.



Aplikace v mobilu

Už od poloviny června funguje v Česku i mobilní aplikace čTečka, která certifikáty ověřuje. Stačí naskenovat QR kód a vzápětí se objeví buď zelená obrazovka, že dotyčný splňuje podmínky certifikátu a ten tedy platí, nebo červená, tedy že nikoli. Stáhnout ji lze z Google Play a z App Store. Aplikaci primárně využívá policie a celníci. „Čtečka ověří klidně i zahraniční QR kód. Pojede-li do Česka Ital nebo Švéd s certifikátem, na kterém QR kód bude, přečte ho naše čTečka a vyhodnotí, zda je vše v pořádku,“ uvedl dříve pro Lidovky.cz vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

Ověřovací aplikaci vyvinula agentura NAKIT, což je strategický partner státu zajišťující komunikační a informační služby. Doposud si ji stáhlo kolem padesáti tisíc uživatelů. Webu Lidovky.cz to sdělil mluvčí NAKIT Lukáš Trnka.

Od včerejška je zdarma ke stažení z App Storu a Google Play i další mobilní aplikace Tečka. Kódy neověřuje, nýbrž zobrazuje. Majitel chytrého telefonu pak nebude muset pro certifikát na portál ocko.uzis.cz, vystačí si s aplikací. Pokud ale někdo chce zůstat věrný internetové stránce, samozřejmě může.

Funguje i na papíře

Kdo chytrý telefon nevlastní, musí si dokument vytisknout. Papírové certifikáty budou Čechům uznávat i kontroly v jiných unijních státech. Pokud člověk nemá smartphone ani tiskárnu, měl by vyhledat pomoc přátel či rodiny, náhradní verze už není.