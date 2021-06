Česko má svůj covidpas, aplikace ověřuje ‘virovou bezúhonnost’. Víme, na co si dát pozor

PRAHA Kontrolování platného očkování, negativního testu či dokladu o prodělání nemoci je jednodušší. Stačí naskenovat QR kód a za pár vteřin se objeví buď červená, nebo zelená obrazovka. Stát spustil čTečku, ověřovací aplikaci vstupenky ke kadeřníkovi nebo do bazénu.

Stáhnout si ji může každý, ať už z Google Play, nebo z App Storu. Sám si tak může ověřit, zda je jeho certifikát platný. Aplikaci však bude využívat i policie či celníci. „Čtečka ověří klidně i zahraniční QR kód. Pojede-li do Česka Ital nebo Švéd s certifikátem, na kterém QR kód bude, přečte ho naše čTečka a vyhodnotí, zda je vše v pořádku,“ uvedl pro server Lidovky.cz vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.



Ovšem pozor, pro očkování, potvrzení o prodělání nemoci i potvrzení o negativním testu z odběrového místa je potřeba mít tři různé kódy. Ten, kdo má první dávku vakcíny teprve dva dny a zároveň před méně než půl rokem prodělal covid, musí také pro čTečku použít certifikát o prodělané nemoci, protože právě kvůli tomu je považován za imunního. Ačkoli jsou všechna data dostupná na stránkách Očko.úzis.cz, v QR kódu se nespojí.

V dohledné době by měla existovat ještě druhá aplikace. Ta se bude hodit většině, tedy těm, kdo nemusí kontrolovat, ale musí se prokazovat. Pro změnu ponese název Tečka a dostupná by měla být nejpozději k 30. červnu.

Právě tu by měli lidé využívat při cestách do zahraničí. Přijmout by ji přitom měli ve všech státech EU, a to od prvního dne prázdninového měsíce.

Aranžmá certifikátů v Česku není podložené zákonem, stojí pouze na mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví. Jeho šéf Adam Vojtěch (za ANO) vyjádřil obavu, že to může znamenat, že certifikáty nebudou moci být vydávány, protože by soud mohl mimořádné opatření shodit.

Buď jak buď, uznávání certifikátu neboli covidpasu je závazným nařízením EU. „Členské státy nebudou zkoumat, jak se jednotlivé země vypořádaly s jeho vnitrostátními dopady. To platí i o našich žabomyších sporech zákon versus mimořádné opatření,“ uvedl pro server Lidovky.cz Michal Tomášek z Právnické fakulty UK.

Pokud by ČR v důsledku sporu o okolnosti sběru dat nebyla schopná dodržet nařízení EU, mohla by dle Tomáška nést i odpovědnost za porušování unijního práva. Norma totiž začne platit 1. července 2021 bez ohledu na to, zda jsou státy připraveny, nebo ne.

Právě kvůli sběru dat pro covidové certifikáty ministr zdravotnictví Vojtěch požadoval, aby covidpasy měly oporu v novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Bez zákonného zmocnění by dle něj hrozilo, že soudy praxi vydávání certifikátů označí za protiprávní. Už dříve soud zrušil například mimořádná opatření, jež se týkala regulace fungování služeb či škol. Podle informací webu Lidovky.cz zatím nikdo k Nejvyššímu správnímu soudu stížnost v souvislosti s certifikáty nepodal.

Předložený návrh zákona se příliš nezdál Úřadu na ochranu osobních údajů, zejména kvůli tomu, že dle něj nebylo dostatečně posouzeno, jaký vliv na ochranu osobních dat by norma měla.

Platí, že členské země EU nemusejí se zavedením covidpasů souhlasit, dle vedoucího katedry evropského práva Tomáška je to však to jediné, co s tím mohou dělat. Jinak řečeno: i kdyby jakákoli země neměla vyvinutou svoji čtečku QR kódu pro kontrolu covidpasu, způsob ověření jako takový bude muset přijmout.

Avšak spoléhat se při cestování do ciziny jen na to tak úplně nelze. Některé státy totiž mohou za mimořádné situace žádat ke kontrole víc, než jen certifikát – například dodatečné testy. „Doufám, že státy nebudou ve svých dodatečných požadavcích příliš kreativní. Evropský parlament pohlídá, aby se to nezneužívalo,“ uvedla europoslankyně Dita Charanzová (ANO).

Země, jež si vyžádají „něco navíc“, to dle Tomáška budou muset náležitě odůvodnit, dokázat přiměřenost svého opatření, například důležitým zájmem veřejného zdraví. „Kdyby se jim to nepodařilo, mohly by se postižení případně domáhat i náhrady škody,“ uvedl odborník na evropské právo.

Každý cestovatel by si před odjezdem měl také ověřit, zda certifikát platí jen pro vstup do dané země, či zda jej bude možné využívat i třeba v místních restauracích či pro vstup na fotbal.

Dle Charanzové je klíčové, že jsou covidpasy zdarma. „Chtěli jsme, aby i testy byly zdarma, což se nepodařilo. V jejich cenách jsou velké rozdíly – ve Francii je mají zdarma, ve Švédsku stojí přes 100 eur. EU na to vyčlenila asi sto milionů eur, takže by měly být dostupnější,“ řekla europoslankyně.