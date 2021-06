Falšovači testů to naštěstí moc neumí, říká odborník. Pokud je člověk pozitivní, může jít o trestný čin

PRAHA Nikdo přesně neví, jak vysoký podíl mezi předkládanými testy na koronavirus mají ty zfalšované. Jejich odhalení je tak trochu dílem náhody. Ti, kteří se k tomu uchýlí, si nejspíš plně neuvědomují riziko takového chování, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Michal Mikšík, mluvčí laboratoří GHC Genetisc, jež zajišťují testování na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni, kam míří značná část turistů vracejících se z letní dovolené v cizině.

Drobnou výhodou pro záchyt „cinknutých“ osvědčení je fakt, že řada amatérských padělatelů se pouští do volné tvorby, přičemž výsledky jsou mnohdy nevalné.





Lidovky.cz: V minulosti jste řekl, že falšování negativních testů na koronavirus není neobvyklý jev. S čím přesně se v praxi setkáváte?

Obecně se na nás policie obrací s podezřením, že test, který někdo předložil s hlavičkou naší laboratoře, byl zfalšovaný, mimochodem – ve většině případů se podezření potvrdilo. Doposud se jednalo zhruba o desítku případů. Protokoly o výsledku testu byly například upravené tak, že na nich změnili datum, tedy že dotyčný u nás třeba i testován byl, jen si na formuláři upravil dataci provedení testu. Případně byl dokument přepsaný v kolonce pro jméno na někoho, kdo se u nás nikdy netestoval.

Naše laboratoře působí na několika místech v Praze, co se týká přímo ruzyňského letiště, tak tam jsme se se zfalšovanými testy setkali dosud dvakrát, u ostatních případů nás kontaktovala spíše Policie ČR než cizinecká policie.

Lidovky.cz: Býváváte žádáni o přetestování turistů, kteří přiletí do Prahy?

Stalo se to na začátku června u dvou letů z Tuniska. Tehdy někteří lidé při odletu z tamního letiště nepodstoupili test, přitom dostali potvrzení s negativním výsledkem. Co vím, tak v aktuální letní sezoně k tomu došlo doposud u návratu ze dvou destinací, kromě zmíněného Tuniska i z Turecka. V případě medializované kauzy letů z Tuniska nakonec došlo k tomu, že cizinecká policie pustila turisty s tím, že vše dořeší dodatečně. Přetestování naší laboratoří nakonec nebylo potřeba, podrobili se mu jen dva účastníci oněch letů. Mezitím totiž došlo k dohodě, že se incident bude později řešit i s cestovní kanceláří a dalšími subjekty.

Minimálně k pochybení však došlo, protože byly propuštěny i osoby, které sice dostaly v Tunisku dokument potvrzující provedení testu, a přitom na něm vůbec nebyly. Možná si lidé nedostatečně uvědomují riziko svého chování, nelze totiž vyloučit, že kdo obejde pravidla a dokument zfalšuje, může být pozitivní na koronavirus, a navíc nakažený některou z nebezpečných mutací. A až to zjistí, může už být pozdě na nějaká opatření.

Případný postih V kurzu jsou nejen zmíněné falzifikáty negativních testů, ale i falšované očkovací certifikáty. Podle advokáta Tomáše Nahodila za trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu hrozí až dva roky vězení či peněžitý trest. Když někdo zfalšuje potvrzení o negativním testu, není však podle policie automatické, že se jedná o protiprávní jednání. Takové obcházení platných nařízení spadá spíše do správního řízení, které řeší hygiena. Rozdíl nastává, když člověk zfalšuje potvrzení o negativitě, i když ví, že je pozitivní, pak jde o trestný čin šíření nakažlivé nemoci.

Třeba v minulém týdnu jsem na Facebooku objevil příspěvek paní, tuším z Ruska či Ukrajiny, která přímo nabízela, že poskytne potvrzení o testu za poplatek, a přiložila k tomu náš dokument s hlavičkou a logem naší laboratoře. Ihned jsme upozornili policii.

Lidovky.cz: Jak se přijde na to, že jsou dokumenty falešné?

Nejprve se podíváme do databáze, zda vůbec a kdy u nás byl dotyčný testován. Veškeré údaje – datum odběru a výsledku – jsou přesně zapsáné na minuty, takže jakýkoli rozpor v čase a jméně je jednoduché ověřit. Všechny výsledky provedených testů se reportují do databáze Ústavu zdravotnických informací a statistiky zdravotnictví, takže to lze ověřit i tam. Přesto to někteří lidé prostě zkusí a doufají, že se na to nepřijde.

Na zfalšovaném dokumentu většinou narazíme na jiný font písma či případně nesedí přesně rozložení dokumentu a jiné podobné detaily. Nezřídka to falšují lidé, kteří k tomu – naštěstí – nemají vhodné znalosti, aby to provedli tak, že jejich zásah nikdo nepozná. Je samozřejmě dobře, že jsme schopní „cinklé“ dokumenty odhalit. Avšak kolik testů se takto falšuje, nikdo přesně neví. Pravděpodobně je jich víc, než se zachytí, a co se podaří odhalit, je tak trochu dílo náhody. Někdy na to upozorní zaměstnavatel dotyčného, což už se nám také stalo: firma chtěla ověřit, zda daný zaměstnanec na testu byl. V několika případech se pak ukázalo, že nikoli.

Lidovky.cz: Začínají prázdniny, sezona dovolených je v plné proudu. Co myslíte, ubude případů falšování dokumentů o výsledku testu, když mají lidé možnost nechat se metodou PCR otestovat zdarma dvakrát měsíčně?

Na letišti provedeme až patnáct set testů denně a podíl PCR testů zdarma, který lidé teď vyžadují, je samozřejmě dost veliký. Zejména pro cestovatele, kteří musejí předložit negativní PCR test, by ony dva státem hrazené mohly k pokrytí letní sezony vystačit, a snížit tak počet pokusů o zfalšování.