Od úterý bude možné stáhnout potvrzení o očkování, nákaze či testu. Vláda schválila novou verzi novely o covidpasech

PRAHA Od úterý 1. června si lidé budou moci z Očkovacího portálu občana na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) stáhnout potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze nebo očkování včetně první dávky. Po pondělním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vláda podle něj také schválila nový návrh novely zákon o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit vydávání evropských covid pasů.

„Certifikáty budou od zítřka (od úterka) vydávané v rámci adresy Očko.ÚZIS.cz a budou bilaterálně uznávány v sedmi zemích tak, jak jsme to schválili v pátek na vládě,“ řekl Vojtěch. Prokazovat se tak s nimi mohou lidé pro cestu do okolních států Německa, Rakouska, Polska a Slovenska a také Maďarska, Slovinska a Chorvatska. S každou zemí ČR vyjednala bilaterální dohodu.



Jednotlivé státy si nyní nastavují vlastní pravidla pro dobu platnosti negativního testu a potřebný odstup po první či druhé dávce vakcíny, může se lišit i podle výrobce.

Vláda podle Vojtěcha schválila a odeslala do Sněmovny další návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Minulou verzi poslanci odmítli projednat v legislativní nouzi, měli k ní výhrady. „Zadal jsem, aby byl návrh zúžen pouze na technické otázky a vydávání certifikátů tak, abychom byli v souladu s nařízením EU, které má platit od 1. července,“ dodal ministr.

Předloha původně počítala s tím, že by úřady mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám. Opozice to kritizovala. Měla navíc stejný postup umožnit pro jakékoliv infekční onemocnění.

Společný evropský rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy nazvaný Digitální zelený certifikát má EU vydat přímo účinným nařízením. Zavedení evropského dokladu pro usnadnění cestování mezi členskými státy se předpokládá od července.

Podle Vojtěcha Česko potřebuje zákonnou úpravu, aby bylo jasné, kde mohou lidé tento certifikát získat a jak bude pro jeho vydání zkontrolována identita ve státních registrech. Nyní se ověřuje pro vydání certifikátu kombinací čísla občanského průkazu a rodného čísla nebo elektronickou identitou včetně bankovní. Do budoucna mají jít získat i na přepážkách CzechPoint.

„Cílem je, aby systém začal fungovat v Evropě od 1. července, ale připravujeme se i na případné zdržení a jednáme se státy, kam Češi rádi jezdí na dovolenou,“ dodal ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).