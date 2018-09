Boj o moc je normální, já se ho ale v ANO účastnit nechci, má jasno Faltýnek

PRAHA Vliv šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka byl osekán. V rozhovoru pro LN však tvrdí, že s premiérem Andrejem Babišem v konfliktu není.

LN Jak se proměnila vaše pozice, srovnáte-li dobu po volbách v roce 2013 s tou dnešní?

Po minulých volbách jsme měli 47 poslanců. Byl jsem tehdy jedním ze tří, kdo se podílel na chodu sněmovny, aby vládě procházely zákony. Dnes je situace jiná v tom – a teď nechci znít nabubřele, ale je to tak –, že jsem za chod sněmovny v rovině procházení vládních zákonů zodpovědný hlavně já. Dnes máme 78 poslanců, což je třikrát víc, než má druhá ODS. Se sociálními demokraty navíc tvoříme menšinovou vládu a já mám povinnost hledat partnery mezi všemi stranami, aby vládní zákony prošly s co nejméně problémy. Tady vidím svou roli, je to pro mě práce na „full time“.

LN Jaký je váš současný vztah s premiérem Andrejem Babišem?

Má to dvě roviny. Tou první je mediální pohled. Většina našich politických soupeřů považuje ANO za největšího konkurenta. Od počátku se potýkáme s masivními útoky na Andreje Babiše. Kauzy typu dluhopisy nebo Čapí hnízdo ale na lidi nefungují, podporu neztrácíme. Když se nepodařilo hnutí rozvrátit zvenku, zkouší se to zevnitř. Vytvořila se tu umělá představa o rozpadlém vztahu mezi Babišem a Faltýnkem, což má podle mého jediný cíl: narušit vnitřní jednotu ANO. Ve skutečnosti ale takový spor neexistuje, mou rolí je pracovat ve sněmovně a šéfovou řídit vládu.

LN Opravdu je to neexistující spor? Přišel jste o své spojence a spolupracovníky ve vedení Českých drah…

Pan Babiš zkrátka nechce poslance v dozorčích radách. Můj dlouholetý kolega Milan Feranec zastupoval hnutí ANO v orgánech dopravních firem, ČD či SŽDC. Stejně tak poslanec Jan Volný.

LN Vám to nevadí?

Ani ne. Je to šéfovo rozhodnutí. Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Podotkl bych, že kolegové Feranec i Volný své funkce vykonávali zadarmo.

LN Kromě ministerstva dopravy jste měl vliv na pražskou politiku velké radnice. V poslední době jste ale v této věci oslabil. Není to další příklad vyjádřené nedůvěry?

Podívejte, v Praze byla složitá situace. Po minulých volbách vznikla koalice, kterou kromě ANO a ČSSD tvořily další tři strany v rámci projektu Trojkoalice. Koalice se málem rozpadla, bylo to dost nestabilní a problém se přenesl v rámci ANO na celostátní úroveň. Dostal jsem od hnutí úkol pomoci s uklidněním situace tehdejšímu předsedovi pražské organizace Martinu Stropnickému. Myslím, že je dobře, že se povedlo koalici udržet až do voleb.

LN A odměnou za to bylo, že z pražské kandidátky ANO zmizeli lidé, kteří byli považováni za vaše spojence?

Otázka lídra kandidátky se řešila na celostátním předsednictvu a výboru, kde byl představen Petr Stuchlík. Za sebe si myslím, že to je dobrá volba. Navíc za ním kandidují Patrik Nacher a Ivan Pilný, vytvořili tým, který může volby vyhrát, a navíc má koaliční potenciál.

LN Není současná podoba kandidátky spíše pytlem blech?

Doufám, že ne. Zatím mám pocit, že i když byl Petr Stuchlík dosazen shora, lidi na kandidátce si získal. Navíc v kampani hrozně maká, od rána od šesti běhá po Praze. Nesmí se stát, že bychom se rozhádali. Už jsme to zažili před čtyřmi lety po volbách, kdy se uvnitř jednotlivých stran spustily různé spory a málem kvůli tomu padla celá koalice. Debaty o nové pražské kandidátce jsem se neúčastnil. Pokud se na mě někdo v budoucnu obrátí s žádostí o pomoc, vyhovím. Aktivně a sám od sebe ale věci v Praze už řešit nechci.

LN Není to tak, že by v uvozovkách vaši partu v Praze mocensky střídala nová parta kolem Petra Stuchlíka a premiérových poradců?

To si nemyslím. Berte to tak, že v současnosti se šikovným a úspěšným lidem do politiky nechce. Když vidí, jak se útočí na Babiše, řeknou si, že to nemají zapotřebí. Takže bych ocenil odvahu Petra Stuchlíka, že se chce stát primátorem. Když byl podnikatelem, moc se o něm nepsalo. Jen ale vystrčil hlavu, přišla smršť.

LN Proměnil se váš vztah s premiérem? Nebývali jste si dříve více nablízku?

Já to tak neberu. Známe se přes 20 let, jsem loajální. Samozřejmě, každý vztah se vyvíjí. Já to ale beru tak, že je předsedou vlády, má méně času. Předminulý čtvrtek jsme spolu hodinu seděli a debatovali o různých politických věcech.

LN Říkáte, že jste loajální. Má tato loajalita nějaké meze? Nebo snesete cokoliv?

Na to neumím odpovědět. Taková situace nenastala. Pokud nastane, budu to nějak řešit. Mě teď zajímá to, jak dopadneme ve volbách. Myslím, že můžeme mít v komunálu ještě silnější pozici než před čtyřmi lety.

LN Nenarušilo váš vztah ani to, že premiérovi se nelíbila angažmá vašeho blízkého spolupracovníka a právníka Květoslava Hlíny v městských či státních podnicích?

Nenarušilo. Ale víte, pro mě jsou důležité výsledky. Díky doktoru Hlínovi jsme ušetřili v dopravním podniku nemalé peníze, snížil náklady na právní služby. Za loňský rok ušetřil dopravní podnik miliardu korun. Mé místo je ve sněmovně, musím zařídit, aby to tu fungovalo.

LN Spekulovalo se, zda vaše vztahy nezhoršil vývoj kauzy Čapí hnízdo, kdy vyšetřovatelé zrušili vaše stíhání. Došlo k takové věci?

To je nesmysl. Celý případ považuji za vymyšlený a vykonstruovaný a čas to ukáže. Tečka.

LN Ptal se premiér při vaší schůzce na váš výslech v případu sportovních dotací kolem Miroslava Pelty a spol.?

Ne, vůbec toto neřešíme. V tom případu není nic, co by se týkalo mě. Jen jsem se jako poslanec z regionu zeptal na ministerstvu na tělocvičnu v Jeseníku. Položil jsem pouze dotaz, zda žádost o dotaci byla v pořádku.

LN Nespustil se již v ANO palácový souboj o moc a o to, kdo má blíž k premiérovi?

Boj o moc je normální. Pokud něco takového probíhá, účastnit se toho rozhodně nechci. Mám jedinou ambici – a to je uřídit poslanecký klub se 78 poslanci. Musím s nimi neustále mluvit, jsem ale rád, že fungujeme.