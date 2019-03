Co dělala komise, jíž se zaštiťuje Faltýnek? Rozhodně nemohla jednat s mýtnými hráči, tvrdí její členové

PRAHA Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek se proti podezření, že vstupoval neoprávněně do jednání o mýtném systému, hájil tím, že konal z pověření koaliční rady pro dopravu coby její člen. Jiní zástupci této komise to však popírají.

„Z tohoto důvodu je tedy zřejmé, že jsme se setkávali se všemi relevantními subjekty, ale i experty na otázku výběru poplatků za přepravu v rámci české dálniční sítě. Byla to naše práce a myslím si, že takové schůzky jsou legitimní,“ uvedl Faltýnek ke svým setkáním s šéfem firmy Kapsch Karlem Feixem a ředitelem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem.

V orgánu zasedalo stabilně sedm lidí. Společně s Faltýnkem ještě Jan Volný, Milan Feranec (oba ANO), Jan Birke, Pavel Švagr (oba ČSSD), Jan Kasal (KDU-ČSL) a David Čermák (navržen lidovci). Zmíněné členy, které příležitostně doplňovali experti na diskutovanou problematiku, jmenovaly tehdejší vládní strany, tedy ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Koalici tou dobou tížilo množství problémů v dopravě, na jejichž řešení se nedokázala shodnout. Z toho důvodu vznikla právě tato pracovní skupina. Zabývala se i transformací Českých drah, prodejem jejich nádraží Správě železniční dopravní cesty nebo právě mýtným systémem. Neměla však žádný mandát od ministerstva dopravy o mýtném vyjednávat.

Podle slov Jana Birkeho byla komise kompetentní v jediné věci – řešit stanovení počtu kilometrů na dálnicích a silnicích I. tříd, na nichž se bude mýtné vybírat. „Hledal se koaliční kompromis, který určoval, zdali a případně k jakému navýšení dojde. Shodli jsme se na 900 kilometrech a tím to končilo,“ řekl LN sociálnědemokratický poslanec. Zároveň důrazně odmítl, že by členové orgánu Faltýnka či kohokoliv jiného pověřili, aby o mýtu jednal. „Pro mě to je tak překvapující, že mě to jen otravuje, protože s tím nemám nic společného,“ dodal Birke.

Faltýnek tvrdí, že cílem vládní rady pro dopravu bylo, aby tendr na mýto vůbec proběhl a Česko nepřicházelo o finance, které z poplatku za využití silnic plynou. Vedle zástupců Kapsche a antimonopolního úřadu se tak prý potkával i s dalšími zájemci o provoz mýta.

Podle Jana Kasala členové komise v kontaktu se zájemci o správu mýtného systému sice byli, to však ještě před vypsáním výběrového řízení. „Pak už do toho politici rozhodně nemají co mluvit. Ani náznakem nic takového nebylo. Kdybychom někoho pověřili, samozřejmě bychom chtěli také výsledky z toho jednání,“ řekl Kasal LN.