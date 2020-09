Byli jsme pod drobnohledem, hrozilo nám íránské vězení, uvedl náčelník expedice Tatra kolem světa 2

Praha Expedice Tatra kolem světa 2, která chtěla svým cílem navázat na projekt z 80. let, mění plány kvůli koronaviru. Výprava kvůli omezením ukončila svou cestu již v září a cestou, která odstartuje v Asii, plánuje pokračovat od března příštího roku.

„Podobnost s první výpravou je veliká: expedice Tatra 1 tehdy vyjela původně na dva roky, ale cesta se nakonec o rok prodloužila. I je vyšetřovali za špionáž, čímž jsme si i my v Íránu prošli. Změna myšlení celého světa v reakci na pandemii je také evidentní, vrátili jsme se do nového světa, stejně jako naši předchůdci v roce 1990, “ uvedl Marek Havlíček, jeden ze zakladatelů, organizátorů a náčelník výpravy.

Touto dobou měla být výprava v Mongolsku. To však vzhledem k situaci nebylo možné a výpravu se organizátoři rozhodli pozastavit, nikoliv však ukončit. „Cílem není jen přinášet hezké obrázky z cest, ale také ukázat, že cesta vždy existuje,“ dodal Havlíček.

Celou cestu považoval náčelník výpravy od začátku za velkou výzvu, kterou koronavirus jen posunul ještě o úroveň výš. Koronavirus změnil itinerář cesty, vynechat však nechtějí organizátoři žádnou z plánovaných destinací. Původně tříletá cesta se kvůli překopání plánů zřejmě stane čtyřletou, v čemž ale nevidí organizátoři zásadní problém. Podle vlastních slov všem závazkům dostáli a s úpravou itineráře souhlasila většina členů.

Neshodu Havlíček potvrdil se spoluzakladatelem expedice Petrem Holečkem, kdy na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že Holeček od půlky března není členem expedice a záležitosti ukončení spolupráce řeší obě strany právně.

Z několikaměsíční cesty, kterou cestovatelé odstartovali 22. února tohoto roku, budou mít diváci možnost shlédnout desetidílný seriál, který bude vysílat Prima ZOOM. Ten zaznamenává jak přírodní či kulturní památky bez turistů, tak příběhy posádky. „V podstatě jsme zapnuli kamery, když se tým vzbudil a když šel večer spát, tak jsme je vypnuli. Přes noc jsme pak zálohovali obrovská množství dat, celkově mluvíme zhruba o dvaceti terabitech,“ uvedl hlavní kameraman expedice Jiří Dvorský.

„Měli jsme příležitost, a především čas, poznat místní lidi, kteří nás zvali do svých domovů, ukazovali nám, jak hospodaří, jak vaří, jaké jsou jejich zvyky a tradice a my jsme mohli díky dostatku času neprolétnout tímto státem jako střely,“ dodal kameraman o tříměsíční návštěvě Turecka. Z něj se plynule přesunuli do sousedního Íránu, kde členové strávili zhruba 90 dní. Ty však už nebyly pouze o íránských městech bez turistů, ale i ostřejších zážitcích, které si už nikdo z členů zopakovat nechce.

Posádka na íránském území totiž doplatila na jednání jednoho z kameramanů. Ten, navzdory zákazu a dohodě s týmem, vzlétl s dronem v místě, kde to bylo zakázáno, což vedlo k zatčení a několikahodinovému výslechu celé posádky. Policejní a vojenské složky považovaly tým TKS2 za špiony. Přestože se celá situace vysvětlila a díky kontaktům, které měl tým v České republice, se posádce podařilo uvěznění vyhnout, chtěli všichni členové co nejrychleji íránské hranice překročit.

„Od té doby jsme cítili, že nás mají pod drobnohledem. Často nás kontrolovali policisté na ulici, několikrát jsme byli na výslechu. Kamarádka v Íránu, která nám pomáhala s vyřízením víz, byla před několika týdny zatčena a vyslýchána za napomáhání špionům,“ uvedl náčelník výpravy Havlíček.

Celou situaci tehdy konzultovali i s velvyslanectvím, které okamžitě doporučilo opustit zemi. „Příběhy, které nám vyprávěla ambasáda o tom, že v neveřejných vězeních z ničeho nic zmizeli lidé, nás dost vyděsily. Přestože plánujeme příští rok Asii objet znovu, Írán už si nezopakujeme,“ dodal Havlíček.

Velkou pomocí jim v situaci byly také Kateřina Božková a Lucie Vonásková, které zajišťovaly pomoc v krizových situacích. „Často to vypadalo tak, že jsme jen stihli poslat esemesku: ‚Jdeme do basy, zachraň nás‘ a Lucie už musela zjišťovat co se stalo a jak nás z toho co nejrychleji dostat,“ uvedl náčelník výpravy.

Vzhledem k vynucenému rychlému jednání se posádka nakonec rozhodla nechat auta v Íránu a co nejrychleji odjet domů. Cestovatelé ve čtvrtek uvedli, že Tatra i doprovodné vozidlo se nyní plaví do Ruska, kam by měly dorazit v pátek. „Zaparkování Tatry v přístavu v Rusku stojí jeden měsíc zhruba sto tisíc korun. Proto řešíme, jak co nejrychleji získat víza a auta odvézt,“ sdělil Marek Havlíček s tím, že celá výprava je zatím stála zhruba 400 tisíc korun. Pokud by auta nechali v Rusku až do března, kdy plánují v cestě pokračovat, parkovné by je tedy nakonec mohlo stát více než dosavadní cesta.

S tím, že v cestě bude posádka pokračovat za pět měsíců, podle náčelníka souhlasila většina výpravy. „Chceme, aby si dosavadní členové cestu skutečně užili, a proto jsme se rozhodli, že cestu po Asii si na jaře zopakujeme. Írán už však nikdo z nás znovu absolvovat nechce,“ směje se Havlíček společně s ostatními členy týmu. Po Asii chce tým zamířit do Jižní Ameriky, která tak přijde na řadu v roce 2022, poté Ameriky Severní, závěr výpravy chce věnovat Africe.

Cíle, které si expedice Tatra kolem světa 2 dala, se v mnohém shodují s Tatrou kolem světa 1. Kromě výzvy, kterou je cestování v obytném vozu samo, je cílem především reprezentace Česka a českých výrobků na světovém trhu.

Za jeho naplnění považují cestovatelé i navázání přátelství v Íránu, kde místním připomněli, že Československo už sice neexistuje, Česko tu však pořád je. „Vztah k Československu je v Íránu opravdu silný. Potkali jsme například i Čechoíránce. Za pomoci ministerstva průmyslu a obchodu společně s ČVUT jsme s sebou vezli účinné respirátory, které mohou místní zhotovit pomocí 3D tiskáren,“ uvedl Havlíček.

Expedice Tatra kolem světa 2 začala 22. února v Praze, odkud zamířila přes Balkán do Turecka. Zde pak kvůli koronaviru zůstali cestovatelé čtvrt roku a v červnu se přesunuli do Íránu, odkud dočasně zamířili domů do Čech.

Expedice odkazuje na výpravu Tatra kolem světa, která začala v roce 1987 a skončila na jaře 1990. První expedice doplatila na změnu režimu, neboť zájem o cestu v důsledku událostí roku 1989 opadl.