Čas ukáže, kdo měl pravdu, hájí česká vláda plošné nošení roušek. WHO tento postup zpochybnila

Praha Český národ se stmelil nad šitím roušek poté, co vláda nařídila jejich povinné nošení, ale nedodala zásoby. Světová zdravotnická organizace (WHO) v plošném nošení roušek smysl nevidí. „Čas ukáže, kdo měl pravdu,“ říká šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček.

Česká republika a Slovensko jsou jedinými evropskými zeměmi, kde je všudypřítomné nošení ochranných roušek vyžadováno. Pod heslem „Já chráním tebe, ty chráníš mě“ se Českem přehnala vlna domácí lidové tvořivosti. V pondělí koordinátor Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan plošné užívání roušek zpochybnil: nic podle něj nenasvědčuje tomu, že se jejich nošením něco získá, naopak mohou být rizikem při nesprávném snímání. Roušky má podle WHO nosit jen ten, kdo je nakažený, případně s nakaženým přichází do styku.

Podle předsedy krizového štábu Jana Hamáčka je vláda přesvědčená, že „když je zarouškovaná celá populace, rapidně klesá riziko kapénkové infekce.“ Zkušenosti z Asie dle něj ukazují, že státy, které byly schopné svou populaci ‚zarouškovat‘, mají podstatně nižší nárůst křivky než státy, jež povinné nošení roušek nezavedly. „Čas ukáže, kdo měl pravdu,“ míní Hamáček.



Nepoznáme, kdo je nemocný

Premiér Andrej Babiš pro Lidovky.cz poskytl vyjádření, v němž plošné nošení roušek obhajuje zejména proto, že je při něm riziko při manipulaci s rouškou, hlavně při snímání z obličeje, mnohem nižší, než když ji nosí pouze někteří. „Roušku podle WHO má nosit pouze nemocný, to však nepoznáme, virus se vylučuje až 2,5 dne před výskytem klinických příznaků, řada osob má bezpříznakový průběh,“ napsal Andrej Babiš. „Pokud bychom nevycházeli, byl by opravdu zdroj přenosu pouze v rodině, my však zákaz vycházení nemáme,“ naráží na fakt, že podle WHO k přenosu viru dochází nejčastěji v rodině.

Dodal, že pokud se Michael Ryan jako oficiální autorita vyjádří v tom smyslu, že ‚vir se nevyčerpá sám od sebe, je třeba ho unavit úsilím v oblasti veřejného zdravotnictví‘, je těžké brát celé doporučení seriozně. „WHO řadu doporučení modifikuje politicky, např. nedostatkem ochranných pomůcek, kdy průběžně snižuje nároky na ně,“ uvedl Babiš.

Právě český premiér o víkendu ‚dělal reklamu‘ českému snažení v boji s Covid-19 a na sociální síti Twitter vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby i on zavedl v USA povinné nošení roušky na veřejnosti. Za to ale premiér Babiš sklidil kritiku mezi uživateli Twitteru hlavně proto, že si Češi museli při shánění roušek pomoci převážně sami. Také video, které vyzývá lidi k nošení roušek, Babiš podle svých slov rozeslal většině lídrů evropských zemí.

Někteří odborníci upozorňují, že nepřiměřené užívání roušek může naopak škodit. Dogmatické vynucování nasazení roušky při jakékoliv venkovní aktivitě by se mělo řídit zdravým rozumem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tak v pondělí prohlásil, že například není nutné roušku nosit, pokud jede člověk sám v uzavřeném autě. Výjimku vláda udělila i dětem do dvou let.



Také další evropské země přikazují nosit roušku – ale pouze ve vybraných případech. V Rakousku si bez roušek lidé od středy nenakoupí, ve Slovinsku ji musí mít každý v jakémkoliv uzavřeném prostoru. Německo a Británie k povinným rouškám zatím nepřistoupily, přestože v opatřeních přitvrzují. Hongkong nebo Singapur podle ČTK povinně požaduje nošení roušek u jedinců, kteří mají příznaky infekce dýchacích cest.