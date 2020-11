‚Času není moc.‘ Kraje žádají od vlády podrobné informace k antigennímu testování

Praha Kraje žádají od vlády informace ohledně systému antigenního testování na covid-19, které plánuje vláda na prosinec. A pokud chce stát s testováním pedagogů začít 4. prosince, měly by se již příští týden doladit veškeré podrobnosti, uvedl v tiskové zprávě po čtvrtečním videokonferenčním jednání krajů liberecký hejtman Martin Půta (SLK), který je pověřený zastupováním Asociace krajů.

Podle nynějších plánů se má antigenní testování provádět na standardních odběrových místech, což s sebou nese personální i další požadavky, řekl Půta.



Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) chystá možnost dobrovolného testování antigenními testy hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. V pátek na Radě vlády pro zdravotní rizika představí testovací strategii ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Podle zástupců Centrálního řídicího týmu by mělo testování pedagogů začít 4. prosince, dobrovolné testování veřejnosti pak 18. prosince,“ uvedla v tiskové zprávě Asociace krajů.



Půta ve čtvrtek řekl, že veškerá organizační zátěž testování má být na krajích. „Znamená to plné vytížení odběrových míst. Jestliže to máme řídit, musíme mít veškeré konkrétní informace, projednat to s nemocnicemi, připravit každý detail. Nechceme nést zodpovědnost za něco, co není dobře připraveno,“ uvedl hejtman.

Testování má podle plánů ministerstva zdravotnictví zajišťovat standardní odběrová místa, která provádějí PCR testy. Je to mimo jiné kvůli tomu, aby pozitivní výsledky z antigenních testů mohly rovnou přezkoumat, dodal Půta.

„Dostali jsme nějaký úvodní návrh od zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a centrálního řídicího týmu. Vrátíme se k tomu příští týden,“ uvedl Půta. Velké nároky podle něj budou na personální i prostorovou kapacitu nemocnic.

Řešit se musí také nákup testů. „V návrhu je, že by to měly kupovat nemocnice a VZP to bude proplácet. To je asi technicky z pohledu financování správně, ale jde o to, aby byla dostatečná nákupní kapacita. A aby existovalo doporučení, které testy mají nemocnice nakupovat,“ dodal Půta.

Času na přípravu není moc, dodal. „Přes víkend to všichni nastudují, nemocnice se vyjádří a příští týden ten systém chceme doladit, aby fungoval lépe než při testování v domovech seniorů,“ uvedl.