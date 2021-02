Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat, uvedl ministr Blatný. Jejich nedodržování není frajeřina

Nedodržování stávajících opatření je podle Blatného jedním z hlavních důvodů, proč je třeba je stále prodlužovat. Není to frajeřina, řekl ministr na čtvrtečním briefingu.

„Epidemie už je tu dlouho, ale pojďme to vydržet,“ vyzval ministr Blatný. Nedodržovat opatření podle něj není žádná frajeřina. „Je to důkaz bezohlednosti vůči ostatním,“ dodal. „Necestujte po republice, setkávejte se co nejméně a noste pořádně nasazený respirátor,“ apeloval na občany.

Se změnami v tabulce protiepidemických opatření v systému PES ministerstvo zdravotnictví zatím nepočítá. Důvodem je podle ministra Blatného britská mutace viru a trvající přetíženost nemocnic. Původně měly změny, které počítaly například s negativním antigenním testem jako možností zvýšení limitů pro setkávání lidí na akcích, platit od 1. února.

Hodnota epidemického indexu PES pro čtvrtek stoupla ze 70 na 71 bodů. Zjednodušené reprodukční číslo se po úterním poklesu ve středu vrátilo nad 1,0. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dále přislíbil chebské nemocnici, která je kriticky přetížená, zajištění tří dalších lékařů na interní oddělení i posílení převozů pacientů do jiných nemocnic.



Ministerstvo systém, který vychází z rizikového skóre a na něj navázaných pěti úrovní opatření, zavedlo v polovině listopadu. Kritici, například sněmovní opozice, upozorňují, že při rozhodování se jím vláda už několik týdnů neřídí. Od 14. ledna odpovídá skóre čtvrtému stupni, opatření ale zůstala v nejpřísnějším pátém.

„V současné době ale toto není možné uvolnit právě kvůli tomu, že je ne zcela jasné, jak rychle se bude šířit britská mutace, a pořád jsou přetížené kapacity nemocnic. Takže ukazovat teď tento systém a vyvolávat nějakou naději, která by ani nemohla být konkrétně datována, si myslím, že by nebylo zodpovědné,“ uvedl Blatný.