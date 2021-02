Malotřídky chtějí zavést kloktací testy pro žáky. Cílem je vrátit děti do lavic

Brantice (Bruntálsko) Malotřídní školy se chtějí stát pilotním projektem neinvazivního testování žáků, například za využití takzvaných kloktacích testů. Ředitelé to navrhují vládě. Chtějí tak docílit návratu svých žáků do lavic. Řekl to Jaroslav Konvička ze ZŠ Brantice na Bruntálsku. Právě její ředitel Adam Šimůnek před časem inicioval výzvu, která si vzala za cíl návrat dětí do malotřídních škol. Podpořilo jej bezmála 700 malotřídních škol, tedy asi 95 procent.

„Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí vlády je prozatím plošný návrat dětí do škol odložen, přicházíme s návrhem na možné řešení. Navrhujeme, aby vláda využila organizační flexibility malotřídních škol a použila je jako pilotní projekt neinvazivního testování žáků. Například kloktacími testy,“ uvedl Konvička. Cílem podle něj je do malotřídek vrátit všechny žáky a umožnit neinvazivní testování při vstupu do školy. Týká se to asi 20 tisíc dětí.

Vzdělání by podle Konvičky mělo zůstat prioritou i v době epidemie. „Cílem výzvy je od začátku návrat všech žáků do malotřídních škol. Pochopitelně však za dodržování pevně stanovených hygienických opatření, jako jsou roušky, homogenita tříd, dezinfekce, měření teploty. Testování žáků při příchodu do školy by posloužilo jako další prevence proti šíření viru,“ uvedl.

Současná pravidla, kdy do školy chodí pouze děti z prvních a druhých tříd, jsou podle Konvičky pro malotřídní školy neefektivní. „Malotřídní školy se vyznačují nízkým počtem žáků. Někdy to znamená i 16 žáků na školu. Jde navíc o vesnické prostředí, mnoho žáků má sourozence ve školce, nebo v první a druhé třídě. Reálně tedy za současných opatření šíření viru výrazně nezabráníme a dětem se nedostává kvalitního vzdělání,“ řekl. Právě to chce výzva, která vznikla koncem ledna, změnit. „Udržet homogenitu tříd a dodržovat zpřísněné hygienické podmínky pro nás není problém. Při tak malém počtu to lze uhlídat. Nabízíme tímto státu pomocnou ruku a možnost návratu k prezenční formě vzdělání. Pokud bude projekt úspěšný, můžeme jej aplikovat i na vyšších stupních,“ řekl Konvička.