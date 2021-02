Přednostní očkování přiznali další veřejní činitelé. Kromě hejtmana Vondráka i šéfové dvou krajských policií

PRAHA Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) a ředitelé pražské a moravskoslezské policie Tomáš Lerch a Tomáš Kužel dostali přednostně očkování v době, kdy měli být podle doporučení ministerstva zdravotnictví na řadě zejména zdravotníci setkávající se s nakaženými.

S další zprávou, která nasvědčuje tomu, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější, přišel server iRozhlas.cz. Ten oslovil všechny hejtmany, primátory krajských měst a krajské policejní ředitele s dotazem na očkování proti covid-19, přičemž z toho vyplynulo, že někteří dostali vakcínu přednostně, což zřejmě není proti právním předpisům, jak ukázal již medializovaný případ VZP Zdeňka Kabátka (pozn. red - závazná metodika k očkování totiž vznikla až 14. ledna 2021, do té doby platil jen rámcový doporučující dokument ministerstva).

Prvním z propíraných je Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Když se v „jeho“ kraji koncem roku šířila epidemie koronaviru nejsilněji ze všech regionů v tuzemsku, právě on rozhodoval o tom, kdo dostane vakcíny nejdříve.

Podle serveru Novinky.cz řekl, že v regionu má být nejprve naočkováno kolem 17 tisíc zdravotníků a 10 tisíc zaměstnanců sociálních zařízení, teprve poté se začne s očkováním veřejnosti. Už 30. prosince ale vyrazil na očkování on sám. „Ano, byl jsem očkovaný,“ řekl Vondrák pro iRozhlas.cz, což oznámil i na Twitteru. „ Já jsem své očkování na dotaz novináře oznámil 15. ledna během briefingu krizového štábu,“ napsal.

Já jsem své očkování na dotaz novináře oznámil 15.1. během briefingu krizového štábu — Ivo Vondrak (@ivondrak) February 4, 2021

„Bylo to z mimořádné dávky prostřednictvím naší zdravotní záchranné služby,“ dodal s tím, že vakcíny zbyly a on zodpovídá za zajištění vakcinace celého kraje. Server iRozhlas.cz na to konto poznamenal, že také jiní hejtmani řídí krajské krizové štáby, ale podle ankety se očkovat nenechali.



Podle Vondráka však bylo rozhodnutí správné. „Dostali jsme dodávky, otevřené, které měly expirační dobu. A bylo mi nabídnuto ze strany záchranné služby, že bychom měli provést proočkování těch, kteří se o to celé starají, že tady je možnost proočkovat úzké vedení krizového štábu. Tak jsem na to kývnul. Já jsem to nechtěl, ale protože jsem se domníval, že je to racionální a racionální to je, tak jsem na to přistoupil. A nemám zájem se tady v tomto obhajovat,“ uvedl.

„Pan hejtman to nějak vyhodnotil, já na to mám názor jiný, myslím si, že jsou ohroženější skupiny,“ reagoval na Vondrákovo očkování jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS).



S přihlédnutím k Vondrákovu očkování je třeba uvést slova ředitele FN Ostrava Jiřího Havrlanta, který tou dobou podle iRozhlasu.cz tvrdil, že prvních zhruba 700 dávek ze 140 ampulí spotřebují na očkovaní lékařů na covidových pracovištích bez problémů do tří dnů. A také doufal, že hned na Silvestra dostanou další příděl pro lékaře a pacienty.

V platnosti byl navíc rámcový dokument ministerstva zdravotnictví s názvem Strategie očkování proti covidu-19 v České republice, podle něhož měli dostávat vakcínu přednostně různé skupiny zdravotníků. „To ale nebyl žádný závazný příkaz, kdo se má očkovat,“ řekl Vondrák a použil tedy stejnou argumentaci jako šéf VZP Kabátek. Na druhou stranu - podle ministerstva zdravotnictví přednostní očkování zdravotníků závazné bylo.

Očkování potvrdili také krajští policejní ředitelé Tomáš Lerch z Prahy a Tomáš Kužel z Moravskoslezského kraje. Na další dotazy ale neodpověděli a odkazovali na své policejní mluvčí. Ve středu zveřejnila policie na svém webu zprávu, v níž stojí, že vakcína byla nabídnuta i členům krajských krizových štábů, mezi něž patří také ředitelé policie.

„Já tuto informaci nemám a na tomto fóru se k tomu vyjadřovat nebudu,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Mimo systém byl přednostně v minulosti očkovaný třeba radní v Hradci Králové Zdeněk Fink s jeho manželkou, známý kuchař a restauratér Zdeněk Pohlreich či úředníci Státního zdravotního ústavu a jejich příbuzní.