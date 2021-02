Začnou děti kloktat? Školy řeší provedení i logistiku nového typu testování na covid-19

Nabrat pitnou vodu do odměrky, pak ji zhruba půl minuty kloktat, vyplivnout do nádobky s transportním práškem a takto získaný vzorek ze slin odevzdat laboratoři k provedení PCR testu na nemoc covid-19. Tak to může v dohledné době vypadat v tuzemských školách.

Takzvané kloktací sety, které při získávání vzorku nevyžadují mnohým nepříjemný stěr z nosohltanu ani přítomnost zdravotníka, by mohly uspíšit návrat alespoň části žáků a studentů zpět do lavic. Zájem o ně jeví ministerstvo školství, a to zejména pro žáky devátých tříd a maturanty, v minulých dnech to zmínil ministr Robert Plaga (za ANO).



Výhody neinvazivního způsobu odběru vzorku, který v testech prokázal srovnatelnou spolehlivost jako dosud dominující metoda v podobě stěru z nosu, jsou zřejmé, přesto může být jeho plošné využití ve školách problematické. „Testy by byly přínosné, pokud by se s jejich pomocí děti dostaly dříve do škol a pokud by se je podařilo zorganizovat tak, aby se jejich časová náročnost pohybovala maximálně v desítkách minut,“ řekl serveru Lidovky.cz Michal Černý, šéf Asociace ředitelů základních škol a též ředitel Masarykovy základní školy v Praze-Klánovicích.

Konkrétní návrhy, jak by proces testování vypadal, zatím neexistují, pracovníci ministerstva školství však se zástupci asociace jednali. „Řeč byla nejen o kloktacích testech, ale i o dalších šetrnějších neinvazivních metodách odběru vzorků na testování,“ dodal Černý.

Problém s logistikou

Otázka časové náročnosti tzv. kloktacích testů je stěžejní také podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové. „Pokud by to byla jediná cesta, jak dostat žáky zpátky do škol, pak ano. Avšak logisticky si to zvlášť na velkých školách nedovedu představit. Kdo by testy personálně zajišťoval? Za jak dlouho by byl znám výsledek, kdy a kde by se testy dělaly? Bylo by to ve škole? Při devíti stech žácích, jako má kupříkladu naše škola, to vychází, počítám-li pět minut na test, v úhrnu na 75 hodin, při 150 maturantech na dvanáct a půl hodiny,“ uvedla Schejbalová, které je též ředitelkou pražského Gymnázia Nad Štolou. S asociací, již vede, dle ní dosud nikdo o této alternativě nejednal. Sama ředitelka považuje za nejlepší cestu z koronakrize očkování, byť ví, že vakcinace bude ještě značně časově náročná.

Také Černého zajímá, kdo by testy žáků a studentů prováděl. Pokud by to spadlo na samotné školy, bude prý požadovat jasně nastavená pravidla a striktně dané postupy. Upozornil, že i kdyby škola nakrásně vyhlásila plošné testování žáků, u některých rodičů by mohla narazit na odpor. Ukázala to už praxe s povinnými rouškami ve vzdělávacích zařízeních, na což někteří rodičů reagovali podáním trestních oznámení na školy.



Testy přímo ve třídách

„Obávám se, že testování by v tomto směru mohlo znamenat ještě větší problém. Jsme ochotní v zájmu žáků to riziko podstoupit, budeme-li jasně vědět, co a jak správně dělat v souladu s legislativou,“ uvedl Černý. Za životaschopný považuje systém, kdy by se testování odehrálo při první vyučovací hodině přímo ve třídách.

Resort školství nyní diskutuje s ministerstvem zdravotnictví. „Je nutné si uvědomit, že složitá logistika takového testování se netýká přímo procesu vzdělávání, ale ochrany zdraví obyvatelstva. Pravidla proto musí po diskusi s námi nastavit resort zdravotnictví. Tuto věc po ministerstvu opakovaně požadujeme, a to včetně zajištění úhrady testování ze zdravotního pojištění,“ uvedla Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství.

Samotný „kloktací odběr“ trvá zhruba třicet vteřin. Obsah z úst jedinec vyplivne do zkumavky, kterou je pak potřeba poslat na odběrové místo do laboratoře k provedení testu – výsledek tak nepřijde ihned. Přesto jsou kloktací testy považovány experty za vhodné pro větší skupiny lidí, kde se jeví potřeba testovat pravidelně. Podobný instrument už zavedli ve školství v Kanadě, a to pro děti od čtyř do devatenácti let, a rovněž Rakousko.