KSČM nebude podporovat prodloužení nouzového stavu. I ostatní strany nesou odpovědnost, uvedl předseda Filip

Širší vedení KSČM nepodporuje další prodloužení nouzového stavu v Česku kvůli covidu-19. Uvedla to mluvčí strany Helena Grofová a potvrdil to i předseda strany Vojtěch Filip. Podle informací z jednání byl postoj lídrů KSČM při dnešním zasedání výkonného výboru jednoznačný. Komunisté se shodli na tom, že nutná opatření proti šíření epidemie může kabinet vyhlásit i bez toho, aby nouzový stav nadále trval.

„Vyhověli jsme vládě častokrát, tentokrát si bude muset na prodloužení nouzového stavu najít někoho jiného,“ řekl předseda Vojtěch Filip na briefingu po jednání Výkonného výboru strany. Poukázal na to, že vláda nedodržela dohodu, na které se s KSČM dohodla před předchozím prodloužením nouzového stavu. „Předseda vlády může vyjednávat s asociací krajů. I ostatní strany nesou část odpovědnosti,“ doplnil předseda Filip. Jednání o další toleranci vlády strana zatím nedokončila.



Nouzový stav aktuálně platí od 5. října zatím do 14. února. Žádost o jeho další prodloužení by měla vláda projednat v pondělí a Sněmovna posoudit ve čtvrtek odpoledne. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes varoval před tím, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček před jednáním řekl, že širšímu vedení doporučí, aby prodloužení nouzového stavu nepodpořilo. Opatření jsou podle zástupce KSČM v Ústředním krizovém štábu zbytečná a k ničemu nevedou. Podle poslance Jiřího Dolejše lze bez nouzového stavu zařídit i další nasazení vojáků v nemocnicích, kvůli kterému v minulosti KSČM žádost vlády podpořila. Týká se to podle něj i dalších opatření, která kabinet nouzovým stavem zaštiťuje, míní.