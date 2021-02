KSČM hrozí ukončením podpory nouzového stavu. Podle Babiše by to byla katastrofa

PRAHA Širší vedení komunistů by mělo potvrdit negativní postoj k prodloužení nouzového stavu po 14. únoru a bude se bavit o tom, zda má pokračovat tolerance KSČM k menšinové vládě Andreje Babiše. Podle serveru iDnes.cz už předseda KSČM Vojtěch Filip řekl Babišovi, že s podporou komunistů pro delší nouzový stav spíš počítat nemá.

„Znamenalo by to totální kolaps zdravotního systému a obrovský nárůst úmrtnosti,“ řekl premiér před odletem do Budapešti k variantě, že by nebyl prodloužen nouzový stav. Nemohla by podle něj být v nemocnicích nasazena armáda. „Byla by to katastofa,“ uvedl předseda vlády. Do Budapešti míří za maďarským premiérem Viktorem Orbánem kvůli zkušenostem s ruskou vakcínou Sputnik V.



„Z informací, které mám, se domnívám, že by nouzový stav být prodloužen neměl. Nejenom proto, že vláda nám lhala, protože jsme si dali podmínky, které šly splnit za dodržení všech opatření a které by ulehčily život lidem v České republice,“ řekla iDNES.cz v pátek ráno před jednáním vedení KSČM místopředsedkyně strany a europoslankyně Kateřina Konečná.



„Volání minimálně po otevření škol je obrovské a já se mu nedivím, protože ty děti rok nechodí do školy a je to problém,“ uvedla Konečná. Podporu nouzový stav ve vedení strany podle ní nezíská.

„Nevidíme důvody k dalšímu prodlužování nouzového stavu,“ řekl už ve středu předseda strany Filip. Podobná nálada převažuje i v poslaneckém klubu.