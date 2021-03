Komunisté už potřetí odložili volební sjezd. Ústřední výběr se pravděpodobně sejde na konci března

Praha Komunisté kvůli koronaviru potřetí odložili volební sjezd. O zrušení termínu 27. a 28. března v pátek rozhodl výkonný výbor strany.

Kvůli epidemii koronaviru požádala v únoru KSČM pro uspořádání sjezdu o výjimku ministerstva zdravotnictví, kvůli nárůstu počtu infikovaných a přísnějším opatřením ale nechce na rozhodnutí čekat. Sjezd, na kterém by měl v čele KSČM skončit Vojtěch Filip, komunisté kvůli koronaviru zrušili poprvé loni v dubnu, podruhé v listopadu.

Podle podkladů pro páteční jednání výkonného výboru by se koncem března mohlo uskutečnit jednodenní jednání ústředního výboru. Jeho 90 členů by se podle současných pravidel pro jednání orgánů právnických osob mohlo sejít a řešit ekonomický chod strany i obměnu vedení.



Jednání ústředního výboru by mělo být jednodenní. Zabývat by se měl hospodařením strany, ale i žádostí třetiny okresů o volbu nového vedení. Dosavadní vedení v čele s předsedou Filipem by ale předtím muselo rezignovat, nebo být odvoláno dvěma třetinami hlasů.

Filip po debaklu komunistů v říjnových volbách do krajských zastupitelstev oznámil, že už se o nejvyšší stranickou funkci nebude ucházet. Uvedl tehdy, že k plánu odejít ho vedlo po prodělaném infarktu i zdraví. Současně oznámil, že nynější vedení, které dalo funkce k dispozici, bude komunistickou stranu řídit až do sjezdu. Jeho rezignaci by mohl přijmout ÚV KSČM, který se od té doby ale kvůli epidemii nesešel. Rezignaci podala pouze místopředsedkyně Kateřina Konečná.