Jak se bude na podzim volit? Ve čtrnácti krajích a s dvojím přepočtem

Praha Předáci parlamentních stran na čtvrteční polední schůzce předjednali dohodu nad novou podobou volebního zákona, podle něhož se spočítá vítěz podzimních sněmovních voleb a spojí vládnoucí koalice. Mandáty se mají rozdělovat ve dvou skrutiniích: to znamená, že nejprve se rozdělí posty v rámci volebních krajů, kterých bude stále čtrnáct, a zbytek hlasů se sečte, aby se rozdělil v celorepublikovém měřítku.

Díky tomu mají mít větší šanci kandidáti z menších krajů, kde povinných pět procent nemusí na zisk mandátu stačit. Předjednanou dohodou, na níž se usnesli zástupci všech partají a hnutí, se bude ve středu zabývat ústavněprávní výbor. Informace pro Lidovky.cz potvrdil předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Coby matematickou formuli politici předvybrali takzvané Imperiali 2. Jde o vzorec, který lehce nahrává velkým stranám, jako jsou aktuálně Piráti a ANO, lehce na něm tratí ty malé. Deficit má napravit právě druhé skrutinium, v němž by se zohlednily méně lidnaté regiony, jako je třeba kraj Liberecký, Karlovarský či Pardubický. Drtivá většina mandátů se má rozdělit v rámci krajů, do druhého skrutinia jich zbude pár, kolem dvaceti.

Na tom se představitelé parlamentních stran shodují, rozpor zatím panuje v otázce, jestli si do druhého skrutinia určí kandidáty sama nominující strana, nebo to bude stanoveným automatem. Piráti chtějí automat, mají za to, že jinak by část poslanců nevzešla vysloveně z přímé volby a vznikalo by tření s Ústavou.

Naopak třeba ČSSD je zastáncem takzvaného rakouského modelu, kdy strana sama zvolí, kdo mandáty ve druhém skrutiniu dostane. Musí to být každopádně jedinci, co figurovali na kandidátce. Principem je, aby takhle ze sněmovny nevypadli zástupci menších krajů, kteří mohou mít třeba vysoké počty preferenčních hlasů, ale v přepočtu prvního skrutinia na ně nezbude místo, protože je spolykají kraje velké.

Na předvolební koalice by měly být jen dvě uzavírací klauzule. Pro dvoučlenné bude mez pro vstup na 8 procentech, pro tří a vícečlenné je to 11 procent.