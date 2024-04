Co mírová konference v Čapím hnízdě, napadla Černochová Babišovu kritiku

„Jsou chvíle, kdy se každý politik má zastavit a zamyslet se, zda svou duši neprodává už příliš, zda svým konáním nepomáhá více zlu než dobru,“ uvedla Černochová na adresu Andreje Babiše v reakci na jeho kritické komentáře k české iniciativě, která má zajistit pro Ukrajinu dělostřeleckou munici mimo země Evropské unie. Babiše vyzvala, aby přestal veřejně poškozovat Českou republiku.

V otevřeném dopise, který zveřejnila na sociální síti, X. lídra opozice nabádá, aby otázky obrany a bezpečnosti země zůstaly stranou politického boje. Tak, jako to podle ní hnutí ANO učinilo například v případě přijetí obranné smlouvy s USA (DCA) loni v létě, když ji opoziční poslanci podpořili.

„Chápu, že vaši marketingoví odborníci vám radí útočit na vše, co se vládě Petra Fialy daří a co je jejím úspěchem. Včetně muniční iniciativy. Napadáte ji jako netransparentní, mluvíte o obchodování se smrtí, tisícidolarových maržích pro jakési poradce, a dokonce o okrádání Ukrajiny. Chápu kalkul, že tato nepodložená, emotivně a jednoduše podávaná tvrzení vám možná získávají popularitu u určitého segmentu voličů,“ napsala Černochová v dopise s odkazem na voliče SPD a dalších extrémních proudů.

Návrh na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu mimo členské státy Unie představil český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU počátkem února. Prezident Petr Pavel později na Mnichovské bezpečnostní konferenci informoval o možnosti zakoupit ve třetích zemích až 800 tisíc dělostřeleckých granátů pro Ukrajince.

K české iniciativě se mezitím připojila už více než dvacítka zemí a všeobecně je vysoce oceňována., včetně řady světových lídrů. Podle posledních údajů zajistili dárci financování už zhruba půl milionů kusů dělostřelecké munice, první dodávky by na Ukrajinu měly dorazit v červnu.

Babiš ale v uplynulých dnech ve svých videích na sociálních sítích nevybíravým způsobem muniční iniciativu napadal s tím, že je „podivná“ a dotazoval se, zda není jejím cílem pouze okrást Ukrajince.

Použili českého lva, zlobil se Babiš

„Tohle je ukrajinský premiér, alespoň si na něj hraje, který chodí po celém světě a lobbuje za Ukrajinu, a co je vrchol všeho, že do toho zamontoval náš státní znak. To je český lev, který je u té podivné munice, kterou shánějí obchodníci se smrtí po celé planetě. Dokonce je tam i ruská munice. Nevíme, za kolik to kupují, za kolik se to prodává, kdo na tom vydělá, který poradce, kdo tam zase udělá ty kšefty,“ rozčiloval se Babiš v jednom z videí oblečený do trička s mírovým nápisem „No war“. Vládu jedním dechem obvinil, že nic nedělá pro české občany.

Ukazoval přitom fotografii premiéra Fialy právě s s ministryní Černochovou v zelených mikinách s motivem muniční iniciativy, tedy s dělostřeleckou municí, vyobrazením znaku českého lva a českou a ukrajinskou vlajkou na rukávu.

Oblečení ovšem Černochová dostala od podporovatelů Ukrajiny a mikiny měla darovat lidem, kteří se zásadním způsobem v muniční iniciativě angažují. V jiném videu zase Babiš žádá, aby vláda zveřejnila nákupní a prodejní ceny munice pro Ukrajinu.

Zároveň se ptá, zda je pravda, že na jeden dělostřelecký granát připadá marže tisíc dolarů? „Jasně, budete argumentovat, že doprava, ale to je pár procent. Chápu, že náš zbrojař, který má kontakty všude na světě, vyhrabal tyhle staré zásoby. Je ta munice funkční? Neokradete Ukrajince zase o něco, o nějaké peníze?“ spekuluje Babiš.

Černochová v reakci Babiše vyzvala, aby přestal iniciativu „politicky dehonestovat“ a aby se zachoval jako ve chvíli, kdy se před třemi roky dozvěděl, že ruští agenti stojí za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích.

Kritiku rezolutně odmítla s tím, že celý mechanismus je naprosto transparentní a v procesu se sami dárci rozhodují o zapojení a rozsahu pomoci. Kdyby podle ní měli pochybnosti, že peníze, které dávají, nebudou použity efektivně, určitě by se nepřidalo tolik zemí.

Ověřte si to, nabádá Babiše ministryně

Každá z dárcovských zemí přitom pak sama volí, na jakou konkrétní nabídku budou její prostředky vynaloženy. Česká strana podle ministryně nemá na tento výběr vliv a pouze shromažďuje nabídky a předkládá je dárcům.

Každá země má navíc podle Černochové možnost poslat na českého ministerstvo obrany svého člověka a na proces dohlížet přímo na místě. Nad vším má pak ještě kontrolní pravomoc meziresortní dohledová komise se zástupci všech zpravodajských služeb.

„Pokud tento proces zpochybňujete, děláte hlupáky z více jak 15 zemí, které do něj již zapojily,“ konstatovala na adresu Babiše.

Dodavateli munice jsou podle Černochové zejména české zbrojařské společnosti, které rozhodně nejsou žádnými „obchodníky se smrtí,“ jak je Babiš pejorativně nazývá.

„Rád dáváte na odiv, že v době svého premiérského působení jste měl kontakty na státníky napříč Evropou. Pokud máte stále ještě na všechny z nich mobilní čísla, chtěla bych vám doporučit, abyste si přímo u nich ověřil, co si o naší muniční iniciativě myslí, kolik peněz do ní vkládají a za jaké ceny nakupují,“ podotkla v dopise.

K výrokům opozičních představitelů včetně Babiše, že je „nutné jednat o míru, a ne posílat další munici“, připomněla, že válka na Ukrajině nevznikla před dvěma lety, ale sahá nejméně do roku 2014 k ruské anexi Krymu. Babiše se v otevřeném dopise ptá, proč pro mír neučinil něco již v době, kdy byl ministrem a posléze premiérem. „Činil jste již tehdy nějaké kroky k tomu, aby tato válka nepropukla? Pokud ano, bohužel to nepřineslo výsledky,“ konstatovala.

„Ale nevadí, neboť je zde nepochybně stále prostor, abyste pozval obě válčící strany třeba na Čapí hnízdo a vyjednal uzavření míru. Budu vám v tom držet palce,“ dodala.