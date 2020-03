Černý scénář Romana Prymuly: Situace může nabrat rychlejší dynamiku

Praha „Česká hlava stěnu prorazí,“ psal o svém národu Karel Havlíček Borovský. Problém ale může nastat, pokud s ní proráží hranice karantény, jako by k tomu doplnil šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Ten v rozhovoru pro deník Právo pohrozil, že v případě, že lidé nebudou respektovat karanténní opatření, bude nutné uvažovat o zavedení úplného zákazu vycházení.

Podle náměstka ministra zdravotnictví bude záležet na vývoji v příštích 14 dnech. „Pokud se nám ale nepodaří křivku nakažených zploštit do čtrnácti dnů, je zvažován scénář, o kterém se dnes hovoří v Bavorsku, a sice úplný zákaz vycházení,“ uvedl Prymula.

Později ale také upřesnil, že by se podle něj jednalo o extrémní opatření, ke kterému by stát musel sáhnout až v případě, že „by všechno ostatní selhalo“. Paralelu takového opatření spatřuje Prymula v Číně, kde fungovala pouze krizová infrastruktura, lidé nejezdili do práce, nefungovala hromadná doprava a nakupovat chodil jeden člen domácnosti třeba jen jednou týdně.

Prvků kritické infrastruktury je podle ministerstva vnitra v Česku okolo 1300. „Zjednodušeně je možné říct, že se jedná mimo jiné o elektrárny, vodárny, ale i hasičské stanice a další objekty nutné pro základní fungování státu, které provozuje jak stát, tak soukromé subjekty,“ řekla LN mluvčí rezortu Hana Malá.

Hranice 250 mrtvých

Podle české legislativy se jedná o ty budovy, provozy, výrobny či instituce, jejichž vyřazení z provozu by mělo za následek více než 250 mrtvých nebo 2500 hospitalizovaných na dobu delší než 24 hodin. Z hlediska ekonomického jde o prvek krizové infrastruktury, pokud jeho vyřazení znamená ztrátu vyšší než 0,5 % HDP. Posledním kritériem by byl zásah do běžného života více než 125 tisíc občanů.

Pokud současná opatření státu zafungují, nebude potřeba k tak razantnímu kroku podle Prymuly vůbec přikročit. I on ale připustil, že situace může nabrat rychlejší dynamiku a ze stovek nakažených se mohou rychle stát tisíce. „V polovině dubna může být v ČR až 15 tisíc případů koronaviru,“ řekl v České televizi epidemiolog. Podle toho bude možnost hodnotit účinnost současných opatření v pondělí. Pak se má krizový štáb rozhodnout, co podniknout dál.

Podle experta na vzdělávání Bohumila Kartouse pracuje například ministerstvo školství se střednědobým výhledem šesti až osmi týdnů, během kterých by měly školy zůstat zavřené. Nejoptimističtější scénář o návratu studentů po uplynutí 30denní lhůty nouzového stavu už dnes podle něj není reálný a dokonce se může stát, že v tomto školním roce se už školy neotevřou.

„Pokud by pandemie nabrala nepředvídatelnou dynamiku a přišly by skutečně vážné zdravotní komplikace a úmrtí, nikdo si nedovolí udělat politické rozhodnutí, které by znamenalo zvýšení rizika nákazy. Jsem skeptický, že by někdo něco takového dopustil,“ řekl Kartous LN.

Látkové roušky mají přednost

Na páteční tiskové konferenci šéf krizového štábu také vyzval občany, by se z jednorázových roušek přeorientovali spíše na ty látkové, včetně těch vyrobených doma. „Ukázalo se, že zásobování jednorázovými rouškami je velmi náročné a jejich opětovné použití problematické,“ řekl Prymula.

Kromě toho opětovně vyzýval, aby lidé nejezdili na chaty a chalupy, není-li to zcela nezbytné. Především varoval před kontaktem s místními či návštěvou tamních obchodů.

Podle Prymuly nyní stát disponuje zhruba 800 lůžky pro nakažené, kteří mají těžký průběh nákazy. Operativně lze podle něj tuto kapacitu navýšit na 1500 lůžek. Rázně také odmítl často omílanou myšlenku uzavření hlavního města.

„Z hlediska reality je to úplný nesmysl,“ prohlásil Prymula. Podle toho by prý takové opatření bylo realizovatelné ve velké zemi jako Čína, nahradit ale podle něj produkci Prahy je téměř nemožné. „Jsem si téměř jist, že nedojde k uzavření Prahy či velkých měst,“ dodal ještě náměstek ministra zdravotnictví. V úvahu mohou prý přicházet pouze uzavírky menších celků, jako je město Litovel a okolní menší obce.