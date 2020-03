Noste textilní roušky místo jednorázových, vyzval Prymula. S úplným zákazem vycházení zatím nepočítá

Praha Náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula apeloval na občany, aby používali textilní roušky. Stát se bude snažit je pro obyvatele získat. Opakované zásobování jednorázovými rouškami při dnešním nedostatku zdravotnických pomůcek je velmi komplikované, řekl Prymula po pátečním jednání pracovní skupiny Ústředního krizového štábu.

„Chci apelovat na obyvatele, aby, pokud mají možnost, používali textilní roušky. Ukazuje se, že používání jednorázových roušek je náročné a příliš opakovaně je používat nelze. I my sami budeme uvažovat o tom, abychom pro obyvatelstvo získali roušky textilní, protože zásobit při dnešním nedostatku jednorázovými pomůckami opakovaně všechny je velmi komplikované,“ poznamenal Prymula.



V úvodní části jednání se skupina zabývala distribucí ochranných pomůcek tak, jak to vychází ze ve čtvrtek schválené struktury zásobování. Ministerstvo zdravotnictví zásobuje své přímo řízené organizace, páteřní nemocnice s infekčními odděleními, záchranné služby nebo krajské hygienické stanice. Ostatní má na starosti ministerstvo vnitra.

„My jsme jednali také o tom, jakým způsobem celá logistika bude operována. Náš základní sklad je v Sedlčanech, ministerstvo vnitra prostřednictvím policie nabízí sklad v Pardubicích, který je velmi blízko přistávací dráhy. Pokud ta velkokapacitní letadla přistanou, jak mají přistát, materiál by z nich byl distribuován právě do tohoto skladu, který má výhodnější polohu. Z něho by byl distribuován po celé republice, případně do Sedlčan pro potřeby naše,“ uvedl Prymula.

Na pražské letiště v pátek před polednem dorazilo letadlo se zakoupenými 1,1 milionu respirátorů. V sobotu dorazí další dvě letadla z Číny se zdravotnickými pomůckami. V následujících šesti týdnech by pak měla pravidelně přivážet ochranné pomůcky tři letadla týdně. Celkově by stát v příštích týdnech měl na nákup zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

Stát si rovněž objednal celkem sedm letadel u tuzemské společnosti Smartwings. První dvě odletěla už ve čtvrtek, dosud však stojí na letišti v Novosibirsku, kde měla naplánované mezipřistání. Člen představenstva čínské společnosti CITIC Europe Holdings Jaroslav Tvrdík v pátek uvedl, že letadla čekají na volné místo na šanghajském letišti, což potrvá nejspíš do neděle.



Omezte cesty na venkov

„Učitě neplánujeme uzavírat Prahu ani veliká města,“ dodal Prymula. Vyjádřil se také k možnosti úplného zákazu vycházení. „To je situace, kdy jsou lidé opravdu pouze doma, maximálně si třeba jednou za týden dojdou na nákup. Ale nyní nevěřím tomu, že to nastane.“

Apeloval rovněž na víkendové chataře, aby omezili své cesty na venkov. „Chtěl bych apelovat na občany, pokud je to nutné a pokud se rozhodnou na chalupy jet, aby se nestýkali s místními lidmi.“

Epidemiolog sdělil, že v pondělí by měly být k dispozici první validní údaje, jež by umožnily detailní vyhodnocení šíření koronaviru v Česku. Prozradil rovněž, že vláda zvažuje zákaz slevových akcích v supermarketech, protože představují riziko shromažďování většího množství lidí v obchodech.