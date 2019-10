Vzduchová kapsa nad Českem působí letadlům zpoždění, kapacita je vyčerpaná. Pomoci by měl ‚nebeský Schengen‘

PRAHA Vzdušný prostor nad některými zeměmi Evropy občas vypadá jako česká dálnice D1. Kolony se ve vzduchu sice netvoří, ale kapacita letového provozu je vyčerpaná.

Následkem bylo v loňském roce enormní průměrné zpoždění letů.

Česká republika prosazuje způsob, jak situaci řešit – spočívá ve vytvoření něčeho jako schengenský prostor v oblacích.

Momentálně fungují na evropském nebi hranice stejně jako na zemi. Jednotlivé státy mají svá řízení letového provozu, přičemž některá se potýkají s výrazným přeplněním prostoru, který mají řídit. Přitom by jim mohli ulevit ostatní.

„Dlouhodobě se snažím v Evropě prosazovat myšlenku jednotného vzdušného prostoru, je to zcela klíčová kvalitativní změna, která by celému odvětví prospěla,“ řekl LN ředitel českého Řízení letového provozu (ŘLP) Jan Klas, který je zároveň předsedou evropské Organizace poskytovatelů letových provozních služeb.

Jeho slova potvrzuje ministerstvo dopravy, podle něhož náleží Česká republika v tomto směru k aktivním státům.

V rámci dochvilnosti letů patří země mezi kontinentální premianty. Předepsaná délka protažení letu, kterou si evropští dispečeři mohou dovolit, je zhruba 30 sekund na let. Evropský průměr tento limit výrazně přesahuje – letos dosahuje zhruba jedné minuty a čtyřiceti osmi vteřin.

Kdo v Evropě zdržuje?

„Zpoždění v Evropě je nyní na trojnásobku toho, kde by mělo být,“ tvrdí Klas. Česko sice producentem zpoždění není, okolní státy ano. Dlouhodobě se s tímto problémem potýká Německo, nedávno se k němu připojilo ještě Maďarsko a Rakousko. Časté stávky jsou důvodem pro vysoké zpoždění také ve Francii.

Kdo zdržuje v oblacích? Zpoždění v Evropě způsobené národními řízeními leteckého provozu (leden-září 2019): Celkem 15,1 milionu minut Z toho: Německo 26,1 % (Karlsruhe samo 17,7 %) Francie 21,1% (Marseille sama 11,4 %) Rakousko 11,2 % Maďarsko 9,3 % Španělsko 7,2 % (Barcelona sama 4,2 %) Ostatní 25,1 % Zdroj: Eurocontrol

Odpovídají tomu také data evropské organizace pro civilní letectví Eurocontrol. Čtyři letiště s nejvyššími hodnotami zpoždění způsobeným na řízeních letového provozu jsou letos v německém Karlsruhe, v Marseille, Budapešti a Vídni.



Podle Klase by měla být nabídka letecké kapacity více flexibilní. V praxi by to znamenalo větší provázanost s řízením letového provozu ostatních států. „Prosazujeme myšlenku byznysového modelu, který by spolupráci mezi jednotlivými zeměmi podporoval,“ řekl ředitel ŘLP. Když bude vzdušný prostor jednoho státu přetížen, sousedící státy mohou obratem nabídnout svou volnou kapacitu. Podobnou představu dynamické „burzy“ s kapacitou pro letecký provoz bude ostatně řešit i Evropská komise, která by v tomto směru ráda viděla posílení funkcí Eurocontrolu. „Spolupráce má být podporována byznys modelem, nikoliv centrálním řízením a rigidní regulací,“ myslí si Jan Klas.

Nejedná se ale o vytváření nadnárodního celoevropského leteckého provozu. „Ta myšlenka se ukázala jako neživotaschopná. Přesto se občas, především u evropských politiků, objevuje,“ podotýká Klas. Místo toho by podle něj měly začít státy spolupracovat v jednotlivých regionech a o své kapacity se dělit tak, aby na tom byli schopní vydělat všichni hráči na evropském nebi.

„Přemýšlet celoevropsky“

Pomoci by s tím do budoucna prý mohly i moderní technologie. Jedná se například o automatizované systémy, které mohou upravovat rychlost letadel ve vzduchu ještě desítky minut před přistáním. Stroje tak mohou na ranveje dosedat přesně v pořadí, které logistice letiště vyhovuje nejvíce vzhledem k navazujícím spojům. Jenže k tomu je potřeba právě užší spolupráce mezi státy.

„Bude zejména na jednotlivých státech, aby v tomto ohledu začaly více přemýšlet z celoevropského hlediska, a nikoliv z perspektivy ochrany národních zájmů,“ řekla LN Lenka Rezková, mluvčí ministerstva dopravy.