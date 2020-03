Češi se vrací z Itálie, počet lidí v karanténě může vzrůst až o tisíce. Na hranicích probíhají kontroly

Praha V Česku po víkendu zůstává 32 nakažených koronavirem, novinářům to před jednáním Bezpečnostní rady státu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V karanténě je zatím zhruba 1100 lidí. Ministr předpokládá, že po pondělí, kdy se mají do dvoutýdenní karantény hlásit všichni, kteří se od soboty vrátili z Itálie, počty lidí s nařízenou karanténou porostou o stovky až tisíce.

Bezpečnostní rada v pondělí probere plánovaný zákaz návštěv v nemocnicích a domovech důchodců. Vojtěch zvažuje, že by se neměl týkat porodnic, neonatologií a například otců u porodů.

„Tam si myslím, že to není na místě. Stejně jako rodiče, kteří chodí na návštěvy dětí, které jsou hospitalizovány. Tam je to velmi důležité pro stav těch dětí. Pro psychickou pohodu. A riziko je tam minimální. My víme, že riziko největší je pro staré lidi, pacienty, kteří mají nějaké přidružené choroby. U neonatologií, pediatrií a porodnic bychom udělali výjimku,“ uvedl Vojtěch.

Nakažených novým typem koronaviru v Česku během víkendu přibylo o víc než polovinu, z neděle na pondělí počet nenarostl. V neděli bylo vyšetřeno 141 lidí, od začátku testování 928 osob, uvedl Vojtěch na Twitteru. Podle něj je důležité, že se vir nerozšiřuje nekontrolovaně. „Zatím se nám daří držet pod kontrolou, nevytvářejí se nová ohniska. Z většiny jde o kontakty již nakažených pacientů, co je dobrá zpráva,“ uvedl. V řádu jednotek podle něj bude nemocných přibývat. „Vyšetřujeme kontakty pacientů a vidíme, že nákaza se takto šíří,“ uvedl.

První tři případy nákazy koronavirem v Česku testy odhalily v neděli 1. března. Během soboty přibylo sedm nových pacientů, v neděli šest. Celkem 27 případů má souvislost s Itálií. Jde o lidi, kteří tam pobývali, tři se od nich nakazili. Zbylých pět případů má vazbu na americký Boston. Průběh nemoci je podle dostupných údajů u všech nakažených mírný, někteří jsou zcela bez obtíží.

Policie kontroluje hraniční přechody, hasiči měří teploty

Celníci, policisté a hasiči začali v pondělí na jihočeských i jihomoravských hraničních přechodech náhodně kontrolovat auta přijíždějící do České republiky. Preventivní kontroly patří k opatřením proti proti šíření nového koronaviru. Jde o namátkové kontroly, hasiči měří některým cestujícím přijíždějícím do České republiky teplotu.

Jednoho řidiče záchranná služba převezla do nemocnice. „Měl teplotu, proto jsme jej ošetřili a směřujeme do českobudějovické nemocnice. Tam se rozhodne, jaký bude další postup,“ řekla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Policisté a celníci zastavují a navádí auta ke kontrolnímu stanovišti a rozdávají informační letáky, hasiči měří teplotu. „Dva příslušníky máme na přechodu v Mikulově, na zbylých dvou přechodech jsou příslušníci ze sborů z jiných krajů,“ uvedl za jihomoravské hasiče mluvčí Jaroslav Mikoška.

Dvojice hasičů má službu od 7:00 do 19:00, poté se střídají, aby byla služba na přechodu pokrytá non-stop. „Příslušníci mají k dispozici ochranné obleky. Není smyslem v nich celý den pracovat, to je pro případ, kdyby třeba museli vstoupit do autobusu, kde by mohla hrozit infekce. Pro měření mají bezkontaktní teploměry, není třeba ani vystupovat z auta,“ uvedl mluvčí.

Doplnil, že kontroly jsou namátkové, není plán změřit tolik a tolik lidí. Pokud hasiči u někoho zjistí zvýšenou teplotu, oznámí to veliteli stanoviště. Velitel bude kontaktovat krajskou hygienickou stanici, která nařídí další postup.

Namátkové kontroly jsou v ČR na hraničních přechodech Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí.