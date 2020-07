Češi si při pandemii zvykli na doktora na dálku. Stát chce ‚telemedicíně‘ uzpůsobit zákony

Praha Z kapsy vytáhnete mobil, párkrát klepnete na displej a otevřete aplikaci s ikonou srdce. Následně vás telefon navádí, abyste si ho přiložili buď na levou stranu hrudníku k srdci, nebo na tepny na krku. Chvíle strpení a za okamžik začne blikat obrazovka vašeho počítače, z níž se po pár vteřinách usmívá lékař, který právě na dálku zkontroloval vaši srdeční činnost.

Nesmysl? Vůbec ne, při troše štěstí by takto mohlo za pár let vypadat zdravotnictví i u nás. Popsaný postup spadá do takzvané telemedicíny, jež umožňuje, aby lékař a pacient byli ve spojení pomocí moderních technologií. Aktuálně se osvědčila během koronakrize.