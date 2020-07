Karanténa pro Karvinsko je zcela krajní řešení, uvedl ministr Vojtěch. Očekává zlepšení situace

PRAHA Karanténa pro Karvinsko kvůli šíření koronaviru je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zcela krajní řešení. Od přerušení těžby v dolech OKD očekává zlepšení situace, počet případů na Karvinsku už mírně klesá a krajští hygienici mají situaci pod kontrolou. Ministr o tom informoval v neděli.

„Karanténu v dané oblasti může nařídit místní hygienická stanice. Jedná se až o zcela krajní řešení,“ sdělil. Podle něj by to byl zásadní zásah do životů místních, kteří již dnes nemají lehkou situaci a jsou v rámci zbytku ČR stigmatizováni, dodal.



Nelze podle něj srovnávat současnou situaci v Karviné s březnovým zavřením obcí Litovel a Uničov v Olomouckém kraji. „Máme propracovaný systém monitoringu, lepší testovací kapacity, dispečink akutní lůžkové péče, propojené informační systémy, chytrou karanténu, mobilní odběrové týmy a nastavené procesy, které v březnu nebyly,“ podotkl. Podobně se dopoledne na twitteru vyjádřil epidemiolog a vedoucí resortní pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar.

Vojtěch zdůraznil, že situaci mají místní hygienici pod kontrolou. „Chtěl bych velmi ocenit přístup občanů v této lokalitě a požádat je o trpělivost,“ doplnil.

Ohnisko je pod kontrolou i podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové. „Komunitní šíření rozhodně nenastalo a věřím, že nenastane. Opatření jsou v této oblasti účinná,“ řekla dnes Rážová Radiožurnálu. Počet nově nakažených podle ní v regionu postupně klesá, většina případů je navíc bezpříznakových. Hygienici i epidemiologové však situaci detailně sledují a jsou připraveni zareagovat, pokud by to vývoj epidemie vyžadoval.

„Komunikujeme s krajskými hygieniky, v kontaktu s nimi jsou i epidemiologové z ministerstva. Situaci průběžné monitorujeme, vyhodnocujeme data a situaci pravidelně konzultujeme,“ uvedla Rážová. O možném zpřísnění opatření by podle ní musela rozhodnout sama moravskoslezská hygienická stanice.



Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) v neděli ráno uvedl, že situace týkající se koronavirové nákazy na Karvinsku se zhoršuje. Uvedl, že mezi lidmi, u nichž se nově prokázala nákaza koronavirem, už nejsou jen horníci, ohnisko se přenáší do komunity. Na twitteru později uvedl, že předpokládá, že nově nakažení jsou především rodinní příslušníci nakažených horníků. „Zatím ale razantně nenarůstá počet hospitalizovaných a zemřelých. To je zpráva dobrá a hovoří proti uzavírání Karviné,“ napsal hejtman.