Nová práce listonošů. Česká pošta má začít přebírat agendy jiných institucí, pilotem mají být sociální dávky

Změnu přístupu k žadatelům, digitalizaci, ale také uzavírání některých poboček. To má přinést optimalizace Úřadu práce. Dostupnost služeb by se však podle vedení úřadu omezovat neměla. Přetíženým úředníkům mají pomoci pošťáci, vyřizovat by od příštího roku mohli sociální dávky. Úprava sítě poboček čeká i Českou správu sociálního zabezpečení, tam by k uzavírání dojít nemělo.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium