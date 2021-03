Česko bude dál očkovat AstraZenecou. Ministr Blatný v tom nevidí problém, já nejsem odborník, řekl Babiš

PRAHA Řada evropských státu preventivně pozastavila očkování proti covidu vakcínou AstraZeneca. Česká republika se ale k podobnému kroku nechystá. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude zatím dál pokračovat v očkování touto látkou. Předseda vlády podporuje stanovisko ministra Jana Blatného (za ANO).

„Já jsem se na to ptal pana ministra Blatného, on je hematolog, takže je odborník. Řekl mi, že v tom nevidí problém, to je jeho stanovisko, já nejsem doktor, tak to neumím posoudit,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda vlády. Česko tedy nepozastaví očkování vakcínou AstraZeneca.

Červéná pro tuto očkovací látku svítí například v Německu, Itálii, Slovinsku či ve Francii. Státu budou čekat na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi a poté vydá k vakcíně stanovisko.