Babiš: Česko nepřeruší očkování vakcínou AstraZeneca. Ministerstvo má prověřit prodloužení doby mezi dávkami

Praha Česko bude dál očkovat proti covidu-19 vakcínou AstraZeneca, řekl při odletu na úterní návštěvu Rakouska novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplynulo to podle něj z úterního jednání vládní rady pro zdravotní rizika.

Očkování vakcínou AstraZeneca v posledních dnech pozastavily některé státy. Ministerstvo zdravotnictví má podle Babiše prověřit možnost prodloužit interval mezi dávkami očkovacích látek, aby bylo možné dát první dávku rychleji více lidem.

Očkování vakcínou od britsko-švédské firmy AstraZeneca pozastavily od pondělí Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Portugalsko, Kypr, Švédsko, Lotyšsko či Lucembursko. Chtějí počkat na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi a poté vydá k vakcíně stanovisko.

Česko podávání preparátu nepřerušuje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům v pondělí řekl, že se neprokázala souvislost vakcíny s případy výskytu krevních sraženin. Babiš v úterý řekl, že se na záležitost Blatného na radě pro zdravotní rizika ptal. „On odpověděl, že je hematolog, že tomu rozumí a ČR bude pokračovat dál v očkování,“ prohlásil premiér.

Česká vakcinologická společnost navrhuje upravit interval mezi první a druhou dávkou vakcíny proti covidu-19. U očkovacích látek od firem Pfizer/BioNTech a Moderna může podle nich být až šest týdnů. V současné době je druhý termín přidělovaný zhruba po 21, respektive 28 dnech. U AstraZeneky by měl zůstat interval 12 až 13 týdnů.

Babiš řekl, že ministerstvo zdravotnictví dostalo za úkol se delšími intervaly zabývat. „My v podstatě s dalšími experty jako profesorem (předsedou České vakcinologické společnosti Romanem) Chlíbkem a epidemiologem (Petrem) Smejkalem vlastně naléháme na ministerstvo zdravotnictví, aby prověřili možnost delšího intervalu,“ uvedl premiér.

Umožnilo by to naočkovat větší množství lidí první dávkou rychleji než dosud. „Doufejme, že si to na ministerstvu vydiskutují a přijmou urychleně nějaký závěr,“ řekl.