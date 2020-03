Česko čeká v následujících třech týdnech aprílové počasí, teploty se budou střídat

Praha Počasí v Česku bude v následujících třech týdnech aprílové, meteorologové očekávají výraznější změny a časté střídání teplotně nadprůměrných a podprůměrných dní. Až v týdnu od 6. dubna předpokládají ustálenější a teplejší počasí. Srážkově bude období příštích čtyř týdnů jako celek průměrné. Výhled počasí dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil na svém webu.

Jako celek bude období od 16. března do 12. dubna teplotně průměrné. Stálejší počasí očekávají meteorologové ale až druhý dubnový týden, kdy maximální denní teploty vystoupají v průměru k 15 stupňům Celsia. V týdnech od 16. března do 5. dubna se průměr maximálních denních teplot bude pohybovat od deseti do 12 stupňů Celsia.



Pro druhou polovinu března je podle ČHMÚ pravděpodobnější průměrný nebo slabě podprůměrný úhrn srážek, více pršet by mělo na začátku dubna. V posledním předpovědním týdnu začne srážek výrazněji ubývat.

Průměrný úhrn srážek v Česku pro období od 16. března do 12. dubna je 41 milimetrů. Zatím nejvíc podle záznamů vedených od roku 1951 napršelo a nasněžilo v roce 2001, kdy meteorologové naměřili 76 litrů na metr čtvereční. Nejméně srážek spadlo v roce 1974 s úhrnem čtyři milimetry.

Dlouhodobá průměrná teplota pro následující čtyři týdny je šest stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1974 s průměrem 9,5 stupně Celsia, zatím nejnižší průměr 1,2 stupně zaznamenali meteorologové v roce 2013.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.