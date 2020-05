Česko láká turisty na skryté perly. Dosud ‚neobjevené‘ lokality mají odlehčit stálicím od náporu návštěvníků

PRAHA Koronavirus letos naboural cestovní plány drtivé většině Čechů. Francii vymění pan Pavel v červenci za Pec pod Sněžkou, paní Barbora zase místo toskánských vinic zamíří na týden do lednicko-valtického areálu na Moravě. České turistické stálice patrně budou praskat ve švech, shodují se odborníci na domácí cestovní ruch. Důkazem jsou mnohde vyprodané hotely či penziony.

„Obtelefonovali jsme desítky chalup v Beskydech, všude měli plno,“ řekla LN paní Petra, která místo italských pláží chtěla vyrazit s přáteli do okolí Radhoště. „Nakonec budeme bydlet hodinu od Beskyd v Hostýnských vrších. Alespoň tam nebude hlava na hlavě,“ dodala.



A právě o to se nyní snaží státní agentura CzechTourism, jež ve spolupráci s kraji vytipovala dvaačtyřicítku neobjevených skvostů Česka. Jde o hrady, zámky, kláštery či muzea v různých koutech českých a moravských regionů, které by rády přitáhly větší pozornost, než jaké se jim dostávalo doposud.

Turistická sezona startuje v tuzemsku na řadě míst právě v současnosti. „Nabídne Čechům mnohem více příležitostí k objevování krás naší země. Inspirovat se mohou na Kudyznudy.cz, kde je tolik tipů na výlety, že s nimi vystačí určitě do konce roku,“ zdůraznil Jan Herget, ředitel CzechTourismu. Sám prý půjde příkladem a s rodinou se chystá do štol v Krušných horách a do zahrad rekonstruovaných klášterů Plasy, Teplá a Kladruby v západních Čechách.

„Bydlet budeme v Mariánkách. Letošní prázdniny budou lázně skvělou volbou pro rodiny s dětmi. Je zde hodně hotelů s bazénem a můžete vyrážet na krátké výlety do okolní přírody. Bez dětí vyrazíme do Brna. Bar, který neexistuje a hotel Anybody jsou zážitkem na celý rok,“ doplnil.

neobjevené perly versus stálice

Podobně je na tom ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která má cestovní ruch v gesci. „Výletníky bych ráda pozvala k nám do východních Čech. Všichni znají Adršpach, ale Teplické skály, Ostaš či Broumovské stěny jsou možná ještě hezčí a nově zrekonstruovaný broumovský klášter by měl povinně vidět každý Čech. Alespoň z cyklistického sedla, protože na kole se u nás jezdí nádherně,“ prozradila.

Místo Karlštejna do přírody

Novinky letos čekají i na milovníky jednodenních výletů třeba okolo Prahy. Turisty by mohla zlákat příroda, kterou dosud nemohli vidět. Nově se jim otevřela naučná stezka v okolí Padrťských rybníků v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Na 13 kilometrech ukáže turistům jedno z nejkrásnějších bezlesí v Brdech, popíše zaniklé brdské obce i jedinečnou přírodu. Naučná stezka je jednou z tras, kterou propaguje ve své nové iniciativě Pojďte s námi do přírody ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

„Chceme ukázat, že naše příroda je krásná a také jakým způsobem se o ni pečuje,“ řekl při otevření stezky ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Oddechnout by si tak mohly přetížený Karlštejn či Kutná Hora.

Kromě propagace zajímavých míst je součástí iniciativy důraz na dodržování zásad ohleduplnosti k přírodě. Turisté budou mimo jiné nabádáni, aby neničili okolí, netrhali květiny a nezabíjeli nic živého, aby respektovali omezení v chráněném území, nenechávali po sobě stopy ani odpadky.

„Tipy na výlety i akce postupně doplňujeme, aby si návštěvníci měli z čeho vybírat,“ řekl ředitel AOPK František Pelc. Mapa zatím nabízí 16 tipů na nenáročné až středně náročné pěší nebo cyklistické výlety o délce od 2,5 kilometru do 45 kilometrů od Slavkovského lesa a Českého lesa na západě republiky po Beskydy či Bílé Karpaty na východě země. „Chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda rozmanitá. Rádi bychom, aby se návštěvníci také dozvěděli, co dělat pro to, aby taková zůstala i v budoucnu,“ řekl Pelc.

Loňsku kralovala Praha

V loňském roce si turistické prvenství v Česku udržel Pražský hrad, který navštívilo téměř 2,6 milionu lidí. Na druhém a třetím místě byly podle CzechTourismu stejně jako předloni lanová dráha na Petřín se zhruba 2,2 milionu návštěvníků a Zoo Praha s 1,5 milionu. Do popředí žebříčku se na čtvrté místo dostal areál Dolní Vítkovice v Ostravě, který v minulém roce navštívilo téměř 1,4 milionu lidí.

Návštěvnosti hradů a zámků kromě pražských Hradčan kralovala Lednice a Český Krumlov, které v žebříčku obsadily 19. a 20. místo. Novým lákadlem letošního roku by podle CzechTourismu mohl být ve Středočeském kraji málo známý zámek Radim, v Jihočeském kraji zámek Brandlín a na Vysočině hrad Kámen. Své brány otevírají návštěvníkům od soboty.