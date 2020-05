Na pláže v Sydney moře vyplavilo roušky. Vypadly z kontejnerů na nákladní lodi

SYDNEY (AUSTRÁLIE) Obyvatelé východního Sydney zjistili, že místní pláže pokrývá vrstva ochranných roušek, plastových obalů a dalších předmětů, jež se původně nacházely v celkem 40 nákladních kontejnerech, které spadly z lodi APL England. Ta na rozbouřeném moři ztratila část nákladu v neděli, kdy byla na cestě z Číny do Melbourne a musela nakonec změnit směr a zamířit do přístavu v Brisbane, informoval ve středu zpravodajský server The Guardian.

Kontejnery, které spadly do moře, obsahovaly širokou škálu zboží včetně domácích spotřebičů nebo stavebního či zdravotního materiálu. Místní obyvatelé se ve středu ráno pokusili co nejvíce odpadu sesbírat v obavě, aby takové množství plastů neuškodilo místním mořským živočichům.

Rakušané se Čechům kvůli rouškám vysmívali. Během pár dní ale úplně otočili, říká Češka Aliy Pottová, která žije u slavné pláže Bondi, četla o situaci v úterý večer. Proto si ráno přivstala a vydala se na pomoc. „Když jsem tam dorazila, pláž vypadala jako skládka. Celá levá strana tím byla pokrytá, všude byly chirurgické roušky a plné, neotevřené plastové přepravky. Koupila jsem si rukavice navíc, dva lidé mi přišli na pomoc a naplnili jsme několik pytlů na odpadky. Vzhledem k tomu, kolik kontejnerů spadlo, se ale bojím, že to tu teď budeme mít denně,“ řekla.