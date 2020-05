ŽIVĚ: Hodiny určené pro nákupy seniorů končí, lidé mohou v práci při dodržení rozestupů odložit roušky

Praha Vláda v pondělí schválila několik klíčových změn. Od úterý přestane v Česku platit omezení, podle kterého mohou do větších obchodů s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogerií v době mezi 08:00 a 10:00 jen osoby starší 65 let. Kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem budou od úterý namátkové, se zeměmi se otevřou všechny silniční a železniční přechody. Roušky bude možné odložit při práci na jednom místě za předpokladu nutných dvoumetrových rozestupů. Dále by stát mohl firmám do 50 zaměstnanců odpustit sociální odvody za červen až srpen. Pro lety po Schengenu se také budou moci od úterý využít další česká letiště.

Kabinet se naposledy možností zrušit vyhrazený čas pro nákupy seniorů zabýval před dvěma týdny. Tehdy se však i s ohledem na názor epidemiologů rozhodl opatření zatím nechat v platnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tehdy uvedl, že se kabinet k záležitosti vrátí na některém z dalších zasedání.

Vláda na začátku nouzového stavu nákupní dobu pro seniory několikrát změnila. Nejprve od čtvrtka 19. března měli senioři vyhrazenou dobu mezi 10:00 a 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Po prvním dnu účinnosti ale kabinet opatření upravil a hodiny posunul na dobu mezi 07:00 a 09:00. Omezení se také přestalo týkat lékáren s ohledem na to, že do nich lidé míří v různé denní doby podle toho, kdy jdou od lékaře.



„Jsem rád, že vláda konečně vyslyšela naše argumenty. Toto opatření ztratilo odůvodnění. Ukázalo se, že obchody s potravinami nebyly zdrojem nákazy,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.



„Považujeme toto opatření za redundantní, senioři už chodí nakupovat i mimo tuto dobu, proto jsme se rozhodli k jejímu zrušení,“ uvedl Adam Vojtěch. Vymezené časy podle něj už nakupující spíš zatěžovaly.



Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb. Necelý týden od platnosti původního opatření se pak vyhrazená doba posunula na dosavadní čas od 08:00 do 10:00. Kabinet ji navíc omezil na prodejny potravin a drogerie přes 500 metrů čtverečních. Menší prodejny musely zákazníky spadající do rizikové skupiny obsloužit přednostně.

Vojtěch: Při práci na jednom místě s dodržením odstupů není potřeba rouška

Roušky nově nebudou muset při zachování dvoumetrových rozestupů nosit všichni zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě. Na tiskové konferenci po pondělním zasedání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest nebudou mít také plavčíci, trenéři a instruktoři vykonávající činnost u bazénů a dodržující odstup dvou metrů. Roušky nebudou muset mít ani řidiči vozidel veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s cestujícími při jejich odbavení.

Nošení roušek, respirátorů či šátků bylo v Česku kvůli epidemii nového koronaviru až na výjimky povinné od 19. března. Ode pondělí už nemusí lidé venku nosit roušky při dodržení dvoumetrových odstupů. Povinnost nadále platí při použití veřejné dopravy, v obchodech, úřadech, nemocnicích a dalších vnitřních prostorech.

Uvolnění režimu na hranicích

Od úterý budou kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem pouze namátkové, se zeměmi se otevřou všechny silniční a železniční přechody. Na pondělním zasedání schválila vláda návrh vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům. Ministerstvo vnitra to sdělilo v tiskové zprávě.

Odpuštění sociálních odvodů z léta za striktních podmínek

Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy. Návrh zákona schválila v pondělí vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Předlohu musí ještě projednat Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. Prominutí těchto odvodů má být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, z něhož se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Podle ministerstva práce má odpuštění pojistného - tedy takzvaný režim C z Antiviru - podpořit zachování pracovních míst.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Podle chystaného zákona by nárok na odpuštění odvodů za červen až srpen měl zaměstnavatel s nejvýš 50 zaměstnanci, kteří odvádějí nemocenské pojištění. Firma by od konce března nesměla propustit víc než desetinu pracovníků. Proti březnu by nemohla o víc než desetinu klesnout ani vyplacená suma na mzdy. „Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť,“ uvedlo ministerstvo práce. Pojistné za daný měsíc se odvádí do 20. dne následujícího měsíce.

Podnik by také nesměl pobírat jiný příspěvek na mzdy z programu Antivirus. Ministerstvo práce navrhovalo do zákona i to, že by zaměstnavatel musel platit daně v ČR či EU. Zda tato podmínka v předloze zůstala, není zatím jasné.

O modelu C začala vláda jednat před dvěma měsíci. Před dvěma týdny schvalovala už návrh zákona o odkladu odvodů, který obsahoval i snížení pojistného na pětinu pro firmy s poklesem tržeb o 30 procent. Kabinet z normy toto opatření ale nakonec vyškrtl a nyní zvolil úspornější variantu.

Podle resortu práce by tříměsíční odpuštění pojistného mělo činit 13,5 miliardy korun. To je zhruba 2,5 procenta plánovaných příjmů 540,5 miliardy korun, s nimiž ministerstvo zatím počítá ve svém schváleném rozpočtu.

O návrhu dočasně prominout odvody jednala v pondělí tripartita. Na podobě režimu C se neshodla. Podle zaměstnavatelů by odpuštění odvodů mělo být pro všechny firmy, nejen pro ty malé. Odbory naopak opatření odmítly. Nesouhlasí s výpadkem příjmů do systému pojištění, tedy hlavně na důchody.

Snížení DPH například u ubytovacích služeb

Daň z přidané hodnoty (DPH) by měla u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení klesnout z 15 na 10 procent. Dále by měla klesnout o čtvrtinu silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny. V rámci daňového balíčku, který by měl firmám pomoci s následky šíření koronaviru, to v pondělí schválila vláda. Informovalo o tom ministerstvo financí, které navrhuje balíček projednat v Parlamentu ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze.

Podle schváleného návrhu firmy budou moci také uplatňovat daňovou ztrátu zpětně a obce zřejmě získají oprávnění osvobozovat od daně z nemovitostí kvůli mimořádným událostem. Zemědělcům by se mohla zkrátit lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů. Tzv. zelená nafta je nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu.

Snížení silniční daně, kterou určuje mimo jiné podle počtu náprav a váhy silniční zákon, by mělo platit zpětně od počátku letošního roku. Projevit by se to tak mělo i snížením záloh, které se mají na tuto daň v letošním roce platit.

Zároveň vláda schválila širší možnosti pro obce při osvobození od daně z nemovitých věcí. V současné době obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelní pohromou. Nově k tomuto budou moci přistoupit i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

V případě daňové ztráty si v současnosti mohou podnikatelé a firmy uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově si budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.

„Pokud tedy poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018,“ uvedlo MF.

V případě DPH má ČR v současnosti tři sazby. Základní sazba je 21 procent, první snížená 15 procent a druhá snížená 10 procent. Konkrétní seznam zboží a služeb, které spadají do jednotlivých sazeb, jsou v přílohách zákona o DPH. Daň je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu, loni z daně rozpočet získal 291,3 miliardy korun.

Využití menších českých letišť

Pro lety v schengenském prostoru se budou moci od úterý nově využít i další letiště v České republice, a to v Brně-Tuřanech, Ostravě-Mošnově, Karlových Varech, Pardubicích a Praze-Kbelích. Dosud byla pro mezinárodní lety otevřena pouze pražská Ruzyně. Vláda to v pondělí schválila, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo vnitra.