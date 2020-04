Česko má proti Německu třetinu případů, proti Rakousku čtvrtinu. V počtu testů se sousedům vyrovnáme

Praha Česko má v přepočtu na milion obyvatel proti Německu zhruba třetinu případů nákazy novým typem koronaviru, proti Rakousku zhruba čtvrtinu. V počtu testů na milion obyvatel se ale Česko oběma sousedním zemím téměř vyrovná. Vyplývá to ze statistik dostupných na webu Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT). V Rakousku i Německu se nákaza začala šířit o čtyři dny dříve než Česku.

V téměř devítimilionovém Rakousku činí aktuálně počet případů v přepočtu na milion obyvatel 1208, což zemi řadí v Evropské unii na páté místo. V Německu, které je proti Rakousku devětkrát lidnatější, se nemoc dosud prokázala u 932 lidí z milionu obyvatel. V Česku je to v přepočtu 337 případů nákazy.



Česko je ale za Německem i Rakouskem v šíření nákazy o čtyři dny pozadu. Při zpětném pohledu do statistik na tom bylo Německo i Rakousko před čtyřmi dny o něco lépe než nyní, v Rakousku bylo 976 případů a v Německu 741 případů na milion obyvatel. V tomto časovém srovnání má Česko proti Německu zhruba polovinu případů a proti Rakousku třetinu.

Současně v poslední době slyšíme, jak jsou vládní opatření přehnaná a neadekvátní. Toto je model, jak by to v ČR vypadalo, kdyby u nás případy rostly tempem některých zemí, které jsou “před námi”. #spolutozvladneme pic.twitter.com/b5Ys15CYtk — Jan Hamáček (@jhamacek) April 2, 2020

V počtu testů je ale Česko téměř srovnatelné s Německem i Rakouskem. Česko má v přepočtu na milion obyvatel provedených 5695 testů, Německo 5768 a Rakousko 5812. V časovém srovnání, které zohledňuje dobu šíření nákazy v jednotlivých zemích, má Česko v testování před Rakouskem náskok.

Česko chrání hranici s Německem a Rakouskem od 14. března a kontroly by měly trvat nejméně do 24. dubna. Česko zařadilo 12. března Německo i Rakousko mezi 15 rizikových zemí, nepovažovalo je z hlediska šíření koronaviru za bezpečné. Čeští pendleři, kteří jezdí za prací každý den přes hranici, nemohou nyní do Německa a Rakouska vyjet na méně než 21 dní a po návratu domů je čeká povinná dvoutýdenní karanténa. Pro Čechy uvízlé v zahraničí české ministerstvo zahraničí zajišťuje návraty, speciální autobusy vypravilo i z Berlína či Vídně, dnes se vrací čeští občané z pěti tyrolských obcí.

Češi si ze začátku šíření epidemie nákazu „vozili“ zejména z lyžařských zájezdů do italských Alp, dnes ale mezi zahraničními místy nákazy Čechů dominuje Rakousko se 148 případy, Itálie je druhá, Německo třetí.

Další dvě sousední země, Slovensko a Polsko, mají ve srovnání s Českem zlomek případů nákazy i provedených testů. V Polsku je nyní 70 případů na milion obyvatel, na Slovensku 78 případů. Co se týče testů, Polsko jich provedlo 1359 na milion obyvatel, Slovensko 1506.