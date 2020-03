Česko očekává další milion rychlotestů na koronavirus, které pokryjí více než měsíční potřebu

PRAHA Mezi 20. a 25. březnem by do Česka měla dojít zásilka dalšího milionu testů na koronavirus, která pokryje potřeby země minimálně na měsíc až měsíc a půl. Koncem příštího týdne by také v zemi měl být dostatek roušek, aby byly dostupné pro každého. Novinářům to ve středu po jednání pracovní skupiny Ústředního krizového štábu řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Očekává také, že restriktivní opatření v Česku budou platit zhruba měsíc, ale ochrana hranic bude delší, dokud se situace kolem nákazy nevyřeší i v jiných zemích. Rychlotesty budou jen pro lidi, kteří mají příznaky, informoval šéf krizového štábu Prymula Do Česka ve středu dorazila zásilka 150 000 rychlotestů na koronavirus, které dopravilo vládní letadlo z Číny. V dalších dnech se očekávají další dodávky zdravotnického materiálu, v sobotu by podle Prymuly měl v Pardubicích přistát velkokapacitní nákladní letoun Ruslan, který přiveze miliony roušek. Materiál chce vláda primárně distribuovat mezi ohrožené profese. V pátek by měl krizový štáb rozhodnout o tom, jaké pomůcky dodat pro které z kriticky důležitých profesí, a rozhodnout o harmonogramu jejich rozdělování. Do konce příštího týdne by pak měly být roušky dostupné pro každého občana. Podle Prymuly se zatím řeší způsob distribuce roušek mezi občany. Jednou ze zvažovaných možností podle něj je využití České pošty, jedná se také o možnosti předat roušky obcím s pověřenou působností, které je samy rozdělí do domácností. Pro distribuci zdravotnického materiálu bude Česko využívat sklad Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech, ve středu policie také uvolnila svůj mezisklad v Pardubicích. Podle Prymuly má výhodnější polohu kvůli zásobování moravských regionů i kvůli tomu, že je nedaleko letiště, na kterém budou přistávat letadla s ochrannými pomůckami. Prymula ve středu také upozornil na to, že restriktivní opatření v Česku budou trvat zhruba měsíc. Krizový štáb jejich účinnost chce poprvé vyhodnotit zhruba deset a 14 dnů po jejich zavedení. „Je tady nějaká průměrná inkubační doba (nákazy), veškerá opatření mají tuto prodlevu,“ řekl Prymula. Uzavření hranic podle něj bude pravděpodobně trvat delší dobu. „Pokud tady budou země, kde situace bude mnohem horší, tak kvůli nim budeme muset držet hranici, dokud se situace nevyřeší. Protože pak bychom to (naše opatření) dělali zbytečně a nákazu bychom si sem znovu zavlekli,“ řekl Prymula.