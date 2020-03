VIDEO: Roušku lze vyrobit i z ‚pampersky‘. Podívejte se na skvělé domácí návody, nejlepší je bavlna

Jak se o roušku starat Velmi důležitá je údržba ústenky. Aby rouška byla řádně vypraná, je potřeba materiál vyvařit na nejméně 60 stupňů. Při takové teplotě už viry nepřežijí. „Obecně se doporučuje bavlna, aby šlo prát na vysokou teplotu, to je hlavní důvod. 60 stupňů je naprosté minimum, lépe více, ale to už je zas někdy problém pro umělá vlákna,“ vysvětluje vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl. Při praní je možné použít také desinfekční prací prostředky, základem je však důkladné vyvaření roušky na 60-90 stupňů a následné přežehlení na co nejvyšší teplotu, tím se zajistí sterilita. Pokud si vyrobíte ústenku i s filtrační částí, je potřeba po použití vyvařit celou roušku a ne pouze vyměnit filtrační část. Doporučuje se prát roušky odděleně od ostatního prádla. Sterilitu je však potřeba pokud možno v co nejvyšší míře udržet i nadále, což znamená manipulovat s vyvařenými rouškami jen s čistýma, nejlépe vydezinfikovanýma rukama. Stejná zásada by se měla dodržovat i při nasazování ochrany na ústa – tedy pouze s čistýma rukama. Při nasazování je důležité sahat jen na šňůrky, kterými roušku zavazujeme. Stejně opatrní bychom měli být při sundávání již použité roušky – vyhnout se kontaktu s ústy, nosem a očima a rozvazovat roušku pouze za šňůrky. Je důležité se vyhnout jiných doteků na roušku, neboť je potřeba dbát na to, že po použití na sobě mohla zachytit to, před čím se touto rouškou chráníte. Poté ihned dát použitou roušku do koše nejlépe s poklopem a ihned si umýt ruce mýdlem nebo vydesinfikovat. Z koše by použité roušky měly putovat přímo do pračky, jak je již bylo popsáno. A jak dlouho vlastně rouška vydrží? Pokud se mezi lidmi pohybujete delší časový úsek, je potřeba měnit roušku zhruba každou hodinu, a to především pokud navlhne. V každém případě je však rouška pouze na jedno použití (cesta MHD, nákup v obchodě, …), poté je potřeba ji vyprat a sterilizovat. Pokud potřebujete sundat použitou roušku ještě mimo domov, i v tom případě dbejte na hygienu a ústenku uložte například do igelitového pytlíku.