Česko se stále neumí vyrovnat s fenoménem smrti. Dokonce kvůli tomu ubývá i pohřbů

Praha Bavit se o smrti? Nebuďte morbidní! Smrt není sexy. I přesto, že se týká nás všech. Nikomu se nevyhne, je stejně přirozená jako narození a v čase pandemie je nám blíž než kdy jindy. Přesto si s ní nevíme rady. Proč se vyhýbáme pohřbům? Kam se podělo období smutku?

Zapomněl jsem na to jako na smrt. A my na smrt zapomínáme s velkou chutí. Je to výraz jejího popření. Naše kultura tohle nemá zpracované,“ řekl v jednom ze svých videopříspěvků na serveru Psychologie.cz český psychiatr Radkin Honzák.