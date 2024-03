Česko chce vyslat velvyslance do Moskvy. Pokud by Putin nesouhlasil, Rusko může čekat odveta

Původní zpráva

Už na středečním zasedání vlády by se měla probírat situace ohledně českého zastoupení v zemi ovládané Vladimirem Putinem. Po měsících horečnatých jednání na české straně uzrál záměr, aby Česko prosadilo do citlivého diplomatického postu v Moskvě nového velvyslance. Tím by se podle několika zdrojů serveru Lidovky.cz měl stát Daniel Koštoval, který byl v minulosti náměstkem na ministerstvu obrany a předtím roky působil v diplomacii.