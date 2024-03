Ministr zahraničí se ptal, jak se dá z NATO vystoupit, vzpomíná generál Šedivý. Popisuje tehdejší přijetí Česka

Českým premiérem byl v okamžiku připojení se k dalším patnácti tehdejším členům Miloš Zeman (ČSSD). Šlo o dobu takzvané opoziční smlouvy, kdy vládla jednobarevná menšinová vláda sociálních demokratů s tichou podporou ODS, svého největšího rivala.

Ne všichni představitelé měli přitom ohledně členství zcela jasno. Ministr zahraničí Jan Kavan se třeba rok před vstupem tázal, zda je Alianci možné opustit. Strana považovala za nejlepší, aby se ke vstupu vyjádřili občané v referendu. Na to nedošlo.

Jak vzpomíná na klíčový moment tehdejší náčelník generálního štábu armády Jiří Šedivý? V rozhovoru pro Lidovky.cz připomíná velký test členství, kterým byla pár týdnů po vstupu operace Spojenecká síla – intervence NATO proti jugoslávské armádě v rámci války o Kosovo. „Ať si NATO dělá, co chce, nás se to netýká,“ vzpomíná generál na pozici některých členů vlády a dodává: „Václav Havel se snažil sdělit, že už není žádné my a oni, ale je pouze my všichni.“