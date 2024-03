Čtvrtstoletí v NATO. Chvála i to, co v jásotu neuslyšíme

Názor

Je to velká sláva, vždyť přijel i Bill Clinton. Jistě zazní chvála. I to, že členství v NATO nám skýtá už 25 let záruku bezpečí a na území Aliance si rozjeté Rusko netroufne. Ale média se mají zabývat i tím, co v jásotu neuslyšíme.