Česko zažívá boom kyberkriminality. ‚Policie nutně potřebuje špičkové analytiky‘

PRAHA Šéf elitní policejní jednotky Jiří Mazánek popisuje, proč je nezbytné posílit policii o analytiky, kteří mohou vyšetřovatele a policejní operativce posunout dopředu. Aktuálně pak připravuje metodiku pro oblast kyberkriminality, která v Česku zažívá boom.

LN Jaké jsou aktuální trendy v kriminalitě?

Mám pocit, že se situace stabilizovala. Neobjevují se nové způsoby páchání zločinu. Mění se ale například daňová kriminalita. Funguje množství mimotrestních nástrojů. U daňové kriminality proto vidíme obrat směrem k rychlosti čerpání DPH a zapojení více subjektů, aby prošly pod kontrolním hlášením. U korupce a státních zakázek zůstává vše při starém. Jde o snahu získat na svou stranu toho, kdo rozhoduje o veřejných prostředcích. S ním se pak domlouvá rozdělení a podvržení účastníků veřejných soutěží. Následně se to vyrovná nějakým korupčním plněním.

LN Je možné něco vyčíst ze statistik?

Pokud bychom mohli mluvit o nějaké změně, tak činnost organizovaných zločineckých skupin se zmenšuje po linii násilné trestné činnosti a padělání. Ubývá nám zločin v oblasti zbraní, ale tam pokles není výrazný. Zůstává obchod s lidmi a nelegální migrace. Je zde stále významná činnost cizojazyčných zločineckých skupin. Souvisí s tím i legalizace finančních prostředků získaných z celého světa.

Organizovaný zločin přechází do korupční agendy a do snahy ovládat veřejné peníze. Tam máme nejvíce případů, když srovnáme pět oblastí, které zaštiťujeme. Nejvíce kauz příslušných NCOZ je v linii závažné hospodářské trestné činnosti a korupce. Je to trend několika posledních let.

LN Čím to je?

Dám příměr. Před dvěma týdny vysílali film Legendy zločinu. Bylo to o britském organizovaném zločinu ze 60. let. Velmi dobře ukazoval, že se zločincům dařilo dobře žít, pokud se věnovali hospodářské kriminalitě a provozování nočních klubů. Velmi rychle byli ale dopadeni, jakmile začali vraždit.

LN Jak vypadá práce NCOZ v číslech?

Máme rozpracováno přibližně 400 trestních věcí. Více než 300 nám je příslušných a další nám byly přiděleny ke zpracování státními zástupci nebo nadřízenými. Z toho 200 případů se týká závažné hospodářské trestné činnosti a korupce. V organizovaném zločinu jich je 70. Z toho už je vidět změna trendu. Pak máme 85 případů rozsáhlého krácení daní, 30 věcí na extremismu a terorismu a 20 v oblasti kyberzločinu.

LN Můžete to srovnat s předchozím obdobím?

Problém je, že jsem změnil systém hodnocení činnosti útvaru a po liniích se výsledky sledují nově, čili čísla nemohou být ve srovnání s minulostí přesná. Ale potvrzují trend, o kterém jsem hovořil.

LN Jak významná je kyberkriminalita?

Můžeme ji rozdělit na dva druhy. V prvním se útočí na informační systémy a kritickou infrastrukturu státu. Na internet se ale postupně přesouvá i kriminalita z jiných oblastí. Nejmasovější jsou podvodná jednání – objednej si zboží, pošli peníze a my ti nic nedodáme. Pokračuje to vydíráním typu dej mi bitcoiny, nebo Marušce podřežu krk. Velmi významně vnímáme i projevy nenávistných projevů.

LN Ačkoli je internet anonymní, lze zachytit i digitální stopy. Jsou hůře, nebo snadněji zjistitelné ve srovnání s normálním prostředím?

Máme své nástroje a metody k dokazování. Dnes před NCOZ leží velký úkol, na kterém pracujeme, protože jsme metodicky a gesčně garantem boje s kybernetickou kriminalitou pro celou policii. Připravujeme nový pokyn policejního prezidenta pro kybernetickou kriminalitu a sofistikovanou kriminalitu páchanou prostřednictvím internetu. Je to pro nás úkol na tento rok. V rámci toho připravujeme pro celou službu kriminální policie a vyšetřování vytvoření jednotného analytického systému.

LN Co by měl obsahovat?

Říkáme tomu Kyber-AISU. Chceme pomocí něj propojit kolegy, kteří odhalují kyberkriminalitu a sofistikovanou počítačovou kriminalitu na krajských policejních ředitelstvích a územních odborech. Systém bude online propojen a budou v rámci něj moci probíhat konference o tom, kde jsou například v krajích prováděny vyděračské útoky a jak na ně reagovat.

LN Jaká kategorie dominuje?

Jednoznačně nejvíce je podvodných jednání. Dále pak je to dětská pornografie. To je obrovské téma. Roste také počet vydírání. Další téma představují nelegální nákupy například drog, zbraní nebo výbušnin.

LN Uvítal byste vznik jednoho policejního systému pro sdílení informací pro celou kriminální policii?

Jedna ze slabin NCOZ je analytika. Na zlepšení velmi intenzivně pracujeme. U policie obecně platí, že analytika není v dobrém stavu. Do budoucna by mělo dojít ke sjednocení analytiky u služby kriminální policie a vyšetřování. Bude ale muset proběhnout rozsáhlá diskuse o přístupech, o tom, kdo bude systém spravovat a jaká budou oprávnění. Jsme teprve na začátku.

LN Člověk si dovede představit, když policistovi při zásahu selže pistole. Co ale způsobuje slabá analýza zločinu?

Případový analytik je jednoznačně vedle operativce a vyšetřovatele třetí policejní specializací. Potřebujeme dosáhnout stavu, aby analytik nebyl vkladač informací do analytických systémů ani pouhý lustrátor, jak tomu je často bohužel dnes. Měl by to být člověk, který na základě informací z policejních databází, trestního spisu a veřejných zdrojů objeví nové vazby a schémata. Vyšetřovateli a operativci následně předá standardizovaný výstup k dané kauze.

Při realizacích pak řešíme velké objemy zajištěných dat. Jde o specifickou případovou analýzu, ke které potřebujete specifické nástroje a znalosti. Tímto směrem se chceme také vyvíjet.

Dalším směrem je strategická analýza, která vede k zaměření celého útvaru. Na základě této analýzy bychom měli být schopni definovat trendy kriminality a adaptovat se podle toho.

LN Můžete uvést konkrétní příklad, jak vám analytici pomáhají?

Vyšetřovatel vyslýchá poměrně vysoký počet lidí. Analytik pak výslechy dostane k ruce, načte si je a udělá si k osobám výpisy z našich informačních databází. Využije veřejné analýzy zdrojů. U výslechu například podezřelý uvede, že v životě některé osoby neviděl a na místě trestné činnosti nebyl. Analytik však zjistí, že zmíněné dvě osoby spolu seděly v orgánech nějaké firmy. Účastnily se společenské události. Výpisem z evidencí zjistí, že byly před několika lety prověřovány v souvislosti s jinou trestnou činností třeba na Brněnsku. Analytik vše předá ve standardizované formě vyšetřovateli, který dostane informaci, že se dané osoby znají. To je nejjednodušší případ.