Resort – k nelibosti tabákových firem – navrhuje v rámci řady dalších především technických a administrativních změn spotřebních daní zrušit nynější tříměsíční lhůtu na doprodej cigaret, zatížených nižší daní (hodnotou kolku) z předchozího roku. Výrobci a prodejci je budou moci nabízet bez omezení až do vyprodání. To samé má platit i pro zahřívaný tabák, respektive krabičky tabákových náplní do strojků jako IQOS, Glo a další, které mají dnes na doprodej půlroční lhůtu.