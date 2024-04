Mráz zničil révu, producenti toho chtějí využít k zastavení daně na tiché víno. Škody činí dvě miliardy

Svaz vinařů ČR odhadl výši finanční škody v důsledku dubnových mrazivých nocí na více než dvě miliardy korun. Zatímco na Moravě mrazy, které přišly náhle po delším teplém období, poničily v průměru 23 procent kvetoucí révy, plochou výrazně menší vinařská oblast Čechy přišla téměř o 100 procent letošní úrody.

Podobné škody na révě vinaři podle prezidenta vinařského svazu Martina Chlada nepamatují. „Pro naše odvětví je to další rána v krátkém sledu, proto jsme vyzvali ministra zemědělství, aby se zasadil o zastavení debat k zavedení spotřební daně na tichá vína. To by pro nás v tuto chvíli byla cílená likvidace,“ uvedl Chlad.