Byla tam snaha mě zpochybnit, řekla Hynková Vrbová u soudu s Cimickým

Šestasedmdesátiletý psychiatr, který je obžalovaný z několika znásilnění a desítek případů vydírání, se dnešního jednání nezúčastnil. Už dříve veškerá obvinění odmítl.

Obvodní soud pro Prahu 8 dnes začal vyslýchat poškozené ženy, všechny vypovídaly bez přítomnosti veřejnosti. Soudce Petr Novák na počátku hlavního líčení upozornil, že všem přiznal postavení zvlášť zranitelných obětí a zakázal zveřejnění jejich osobních údajů.

Hynková Vrbová ale se zveřejněním své identity souhlasila. S Cimickým se podle dřívějších informací před více než 20 lety setkala pracovně, nikoli jako pacientka.

„Je opravdu důležité, aby se na oběti sexuálního násilí začalo nahlížet jako na ty, kterým se má primárně věřit. Věřit, ne je zpochybňovat. Jestli něco říkají v nepravdě, tak se to prokáže. Ale pokud je od začátku začneme zpochybňovat, tak je zastavíme, zastavíme to, co chtějí říct,“ uvedla moderátorka. Výpověď před soudem pro ni byla náročná. „Není lehké jít zpátky do té doby, do té situace a znova to povídat. Popsala jsem, jak se to stalo, potom jsem dostala doplňující dotazy, kterých nebylo zrovna málo,“ popsala Hynková Vrbová svůj výslech.

„Je to nějaká temnota, kterou táhnu 20 let, a ta se teď dostává na světlo. Je to pro mě léčivé, ozdravné, cítím, že dělám dobře, že to není lehké, ale že to je správné. Že jdeme ke světlu s touhle kauzou, a že ženy, které tady jsou, to cítí podobně. Že to chceme změnit pro další generace, aby tohle naše dcery už nemusely zažívat,“ řekla novinářům Hynková Vrbová.

Ze strany obhajoby prý zaznamenala snahu její výpověď zpochybnit. „Byla tam snaha mě nějak zpochybnit, ale my jsme si to vyjasnili a já jsem se zpochybnit nedala,“ uvedla moderátorka. O konfrontaci s Cimickým ani o jeho přítomnost u výslechu nestála, řekla.

Pro Hynkovou Vrbovou bylo podle jejích slov důležité i to, že jako poškozená nebyla v trestním řízení sama. „Děláme to nejen proto, aby agresoři věděli, že tohle jim neprojde, děláme to pro všechny oběti sexuálního násilí, aby věděly, že světlo tady je. A děláme to i pro další generace,“ dodala Hynková Vrbová.

Když moderátorka v roce 2021 zveřejnila, že byla jednou z obětí Cimického, zaznamenala řadu solidárních reakcí. „Zároveň tam byly reakce, které byly tvrdé, odsuzující, dehonestující. Myslím, že to musíte odsunout, musíte jít za pravdou,“ doplnila moderátorka.

Státní zástupkyně Martina Adámková viní šestasedmdesátiletého psychiatra z 35 případů vydírání a čtyř znásilnění, staly se podle ní mezi lety 1979 a 2019. Různá právní kvalifikace skutků souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2009. Cimický obžalobu dlouhodobě popírá. U soudu při zahájení hlavního líčení odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního násilí nebo nátlaku. Hlavní líčení bude u Obvodního soudu pro Prahu 8 pokračovat příští týden v úterý, vypovídat by mohly další poškozené.

„Klientky vypovídaly o tom, co se jim dělo. Myslím, že potvrdily to, co je psáno v obžalobě. Vypovídaly o tom, jaké následky, i po těch letech, jednání obžalovaného na jejich život mělo. Chci říct, že jsou velmi statečné,“ řekla po skončení dopolední části jednání právní zástupkyně některých poškozených Lucie Hrdá.

U soudu od počátku roku vypovídala řada svědků, většina z nich rovněž za zavřenými dveřmi. Veřejně vypovídal například bývalý ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Zdeněk Bašný. Ten uvedl, že odchod Cimického z léčebny souvisel s obtěžováním pacientek. Soud vyslechl i lékařky a zdravotní sestry z centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Ženy uvedly, že o žádném obtěžování neslyšely, ani se jim pacientky s ničím podobným nesvěřily.

Před veřejností také vypovídali znalci z oboru psychologie a psychiatrie, kteří o Cimickém zpracovali znalecký posudek. Psycholog minulý týden uvedl, že Cimický netrpí duševní poruchou, má ale různá osobnostní specifika - sníženou empatii, klade důraz na vlastní význam či výjimečnost. Znalec z oboru psychiatrie vypovídal u soudu v lednu, podle něj má Cimický rysy narcistní poruchy osobnosti. Takový člověk podle znalce prosazuje své cíle na úkor ostatních.

