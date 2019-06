Soud poslal cizince podezřelého ze znásilnění do vazby. V minulosti žádal o azyl v Německu

PRAHA Muž, který čelí obvinění ze znásilnění šestnáctileté dívky v obci u Terezína, byl litoměřickým soudem poslán do vazby. Podle státní zástupkyně Kateřiny Doušové v minulosti žádal o azyl v Německu. Doušová, která případ dozoruje, také uvedla, že podezřelý s vyšetřovateli nekomunikuje a policie o něm získává informace především prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

Ke znásilnění šestnáctileté dívky z Terezína došlo v úterý u obce Lukavec na Litoměřicku. Podle serveru iRozhlas.cz byl cizinec v této oblasti patrně vysazen z vlaku, protože neměl platnou jízdenku. Do Česka přijel směrem od Drážďan. Muž je obviněn z násilného a majetkového trestného činu. Litoměřický soud ho poslal ve čtvrtek do vazby.



„Byly shledány důvody pro vazbu útěkovou, je to osoba bez jakéhokoliv zázemí, bez dokladů,“ řekl novinářům po vazebním zasedání předseda litoměřického okresního soudu Miroslav Kureš.



Muž je obviněn ze znásilnění a majetkové trestné činnosti. Hrozí mu vězení od dvou do deseti let. Proti rozhodnutí o vazbě si podal muž stížnost, o které bude rozhodovat ústecký krajský soud. „Řekl, že do vězení nechce,“ uvedl Kureš.



Česká policie loni podle svých statistik vyšetřovala 651 nových případů znásilnění, objasněno bylo do konce roku 439 z nich. Cizinci spáchali zhruba 18 procent z objasněných případů. Předloni byla čísla mírně nižší. Cizinci spáchali zhruba 15 procent z 418 objasněných znásilnění, nových případů bylo za celý rok 598.



„V žádosti o azyl muž neuvedl zemi svého původu. Z rejstříku trestů také víme, že byl v krátkém výkonu trestu. Zároveň proti němu bylo zahájeno stíhání i za násilné trestné činy,“ řekla Doušová serveru iDnes.cz. Při podávání žádosti cizinec údajně hovořil anglicky, arabsky a německy.

Podle serveru Novinky.cz je muži zhruba 30 let a české úřady již jeho jméno znají. Informaci získaly na základě fotografie, která odpovídala snímku v databázi žadatelů o azyl v Německu. Německá policie potvrdila, že se jedná o muže, jemuž byla žádost o azyl zamítnuta. Podle žalobkyně vedly k určení totožnosti ještě další informace, které ale nelze vzhledem k vyšetřování sdělit.

U Lukavce byl muž nejspíš vysazen z vlaku

Deník MF DNES uvedl, že obžalovaným by měl být devětadvacetiletý Abdallah Diallo původem z Libye či Mali. V Německu si odpykal trest 46 dní odnětí svobody za jízdu načerno a vyhrožování sociálnímu pracovníkovi zabitím. V úterý měl být z vězení propuštěn a Německo měl opustit do dvou let. Zpět do své vlasti podle německých úřadů deportován být nemohl, protože u sebe neměl doklady.



Po zamítnutí azylu dostal tzv. vízum pro strpění a po dobu jeho držení se měl pravidelně hlásit německým úřadům. Policie nyní zjišťuje, jak dané podmínky dodržoval a jaký byl postup německých úřadů. Do České republiky přišel muž z vlastní iniciativy. Z Německa zatím dle státní zástupkyně vyhoštěn nebyl. Zda bylo vyhoštění ze strany německých úřadů v plánu, čeští vyšetřovatelé zjišťují.