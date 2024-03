Clinton poprvé v Praze: v roce 1970 bydlel u rodiny komunisty Švermy, studentská cesta se mu pak málem vymstila

Původní zpráva

Americký exprezident Bill Clinton se příští týden vrací do Prahy. Důvod je zřejmý: v úterý uběhne 25 let od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO) v březnu 1999. Někdejší hlava USA nebude v Česku poprvé. Hojně se připomíná návštěva z ledna 1994, kdy Clinton zavítal mimo jiné do jazzového klubu Reduta či do hospody U Zlatého tygra. Návštěva z roku 1994 je ale až druhá.