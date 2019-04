Co můžeme čekat po brexitu? Otázek Čechů, kteří chtějí do Británie, přibývá

Časté otázky: Čechy zajímá studium i telefonování Jak ovlivní brexit studium ve­ Spojeném království? Čeští studenti nejčastěji využívají univerzitní výměnný program Erasmus. Ten zajišťuje studijní pobyty také v ­zemích mimo EU (Turecko, Švýcarsko, Norsko). Dá se tedy předpokládat, že na Erasmus bude možné vyjet i po brexitu. Dokud bude Spojené království ve fázi vyjednávání odchodu z EU, budou pro zahraniční studenty platit stejné podmínky a­ pravidla jako nyní. Kdo začal se studiem letos nebo plánuje začít příští rok, nemusí se žádných změn obávat, a to po celou dobu studia. Reformy se budou týkat až studentů, kteří nastoupí v dalších letech. Prodraží se britské školy? Po brexitu lze očekávat výrazné navýšení poplatků za studia. Zahraniční studenti totiž již nebudou platit běžné školné, ale takzvané školné „mezinárodní“. To je vyšší zhruba o deset tisíc liber. Dále není úplně jasné, jak budou fungovat britské studentské půjčky. Ty jsou pro studenty ze zemí EU momentálně stejně výhodné jako pro Brity. Jaké podmínky budou platit ve Spojeném království pro ­turisty? Čeští turisté budou moci přijet do země na krátkodobý pobyt, který nesmí překročit dobu tří měsíců. Na krátkodobé pobyty nebudou nutná žádná povolení, žádná víza. Během přechodného období, patrně od listopadu 2019 do prosince 2020, budou občané moci do Británie cestovat i na platný občanský průkaz. Zdraží se volání z Británie? Pokud by Spojené království odešlo z ­EU bez dohody, což nyní vylučuje, Češi přijdou o možnost volat, posílat SMS a spotřebovávat mobilní data za stejnou cenu jako doma. Bezplatný roaming skončí. V ­případě odchodu s­ dohodou ale bude platit přechodné období (patrně dvouleté), během něhož se nic nezmění a situace do budoucna se bude ladit. Prozatím Britové slibují, že udělají vše pro to, aby se roaming nezaváděl. Jaká bude situace pro Čechy, kteří ve Spojeném království žili před plánovaným brexitem? Občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří ve Spojeném království pobývali již před dnem jeho odchodu z EU, bude umožněno v zemi zůstat i nadále. Tito občané budou mít povinnost se (zatím) do 31. prosince 2020 registrovat do EU Settlement Scheme. Občané EU, již do země přicestují po brexitu, ale už zde předtím žili, se budou moci rovněž zaregistrovat do­ EU Settlement Scheme.