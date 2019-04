Nigel Farage zahájil před volbami do europarlamentu kampaň své nové Strany pro brexit

Londýn Zhruba šest týdnů před volbami do Evropského parlamentu britský europoslanec Nigel Farage zahájil předvolební kampaň své nové Strany pro brexit. Bývalý předseda protiunijní Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), který byl před referendem v roce 2016 jednou z hlavních tváří tábora zastánců odchodu své země z Evropské unie, mimo jiné řekl, že parlamentní strany musí pocítit hněv příznivců brexitu.

„Tato strana tu není jen proto, aby bojovala v evropských volbách... tato strana tu není jen proto, aby vyjádřila náš hněv - 23. květen je prvním krokem Strany pro brexit. Změníme politiku nadobro,“ uvedl v pátek Farage na zahájení předvolební kampaně ve středoanglickém městě Coventry. Britský parlament podle Farage zcela ztratil kontakt se zemí a britským lidem. Jeho strana chce ale způsobit „demokratickou revoluci“, která naruší politický systém dvou stran.



Premiérka Theresa Mayová se s premiéry a prezidenty sedmadvaceti členských zemí EU tento týden na mimořádném summitu v Bruselu dohodla na dalším odkladu odchodu Británie z bloku. Původně mělo Spojené království EU opustit již 29. března, později byl termín odložen na 12. dubna. Nyní je datum brexitu stanoveno na 31. října.

Pokud se ale podaří brexitovou dohodu, kterou Mayová již loni vyjednala s Bruselem, schválit před posledním říjnovým dnem, bude moci Británie z EU odejít i dříve. Nebude-li ale dohoda schválena do 22. května, budou se muset Britové účastnit voleb do Evropského parlamentu, které by se zřejmě konaly 23. května.

Nová strana nebude poskvrněna

Farage je přesvědčen, že jeho nová Strana pro brexit může eurovolby v Británii vyhrát. V pátek představil také některé kandidáty. Jednou z uchazeček o křeslo europoslankyně je i Annunziata Mary Glanvilleová, sestra neoficiálního mluvčího euroskeptického křídla Konzervativní strany Jacoba Reese-Mogga.

Farage se v pátek vyhranil i vůči své někdejší straně UKIP. Na rozdíl od ní podle něj Strana pro brexit nebude „poskvrněna“ krajní pravicí a bude „netolerantní k jakékoli netoleranci“. Zástupci UKIP už Stranu pro brexit označili za „automobil“, jehož jediným smyslem je dostat Farage opět do Evropského parlamentu.

Podle některých pozorovatelů se dá čekat, že by se eurovolby v Británii mohly proměnit v de facto další referendum o brexitu. Jiní odborníci ale upozorňují na to, že ani konzervativci, ani labouristé nemají na odchod Británie z EU vyhraněný názor. V obou stranách jsou jeho příznivci i odpůrci.