Brexit bude horší, než říkají předpovědi, tvrdí bývalý britský diplomat

LONDÝN „Nestřílejte se do vlastní nohy,” radí bývalý diplomat Michael Roberts Čechům v době, kdy stále není jasné, jak dopadne odchod Velké Británie z EU. Podle něj si evropské státy mohou vzít ponaučení a nedělat stejnou chybu. Ostatně brexit bude dle jeho soudu ještě horší, než tvrdí předpovědi.

LN: Do plánovaného data brexitu nezbývá už ani měsíc. Co můžeme očekávat?

To kdybych věděl! (smích) Jsem rozhodně rád, že Labouristé konečně podpořili druhé referendum. Nejdůležitější otázka ale je, jak se zachovají euroskeptici v Konzervativní straně. Jsou tu nějaké náznaky toho, že by dohodu o brexitu nakonec mohli podpořit. Ale uvidíme. Jako bývalý diplomat jsem přeci jen zvyklý mluvit s rezervou…

Michael Roberts bývalý britský diplomat

1995-99 člen stálého zastoupení Spojeného království v EU

2004-07 zástupce velvyslance Spojeného království v Turecku

2007-10 velvyslanec Spojeného království na Slovensku

LN: Český čtenář se ve všech peripetiích hlasování o brexitové dohodě pomalu přestává orientovat. Co byste mu doporučil?

Já se českému, popř. slovenskému, čtenáři vůbec nedivím. Orientovat se v tom není snadné ani pro Brity. Zásadní asi je uvědomit si jednu věc. Premiérka Mayová má „jednoduchý“ plán. Chce konzervativce udržet za každou cenu pohromadě. To ale také znamená provést za každou cenu brexit. Proto ta neochota k vyloučení ‚tvrdého brexitu‘. Českému čtenáři bych doporučil, aby situaci v Británii přeci jen sledoval a vnímal jako poučení. Aby ho třeba jednou taky nenapadlo „střílet se do vlastní nohy“ jako jsme to udělali my. A ještě jednu věc – aby šel volit v eurovolbách. Účast ve vašich zemích je tradičně velmi nízká.

LN: Mnoho lidí říká, že se „Británie změnila“. Je to pravda?

Tohle se skutečně říká, ale nejsem si jistý, jestli to tak je…

LN: Zmiňuje se například masivní dopad „fake news“ na výsledek referenda o brexitu. V zemi, která byla kolébkou liberální demokracie, to přinejmenším překvapí, nebo ne?

Ano, v tomto směru by se o tom dalo mluvit. Naštěstí vidím i řadu pozitivních jevů. Důvěra v právní stát je u Britů dosud vynikající. Sadiq Khan (londýnský starosta - pozn.red.) město řídí na přísně centristické bázi, a nachází pro to širokou podporu. Jako bývalý zaměstnanec britské státní správy musím říct, že jsem hrdý na to, jak se s nastalou situací vypořádávají oni. Brexit nebrexit, zajímá je to, co člověk umí, a ne, kde se narodil. Dál přijímají občany Evropské unie. Když se projdete po Whitehallu (ulice, kde sídlí vládní budovy Spojeného království – pozn. red.) uslyšíte i češtinu a slovenštinu. Je to tak správně.

LN: Změní se Británie poté, co opustí EU?

V tomto smyslu jsem pesimista. Věřím, že to bude horší, než tvrdí předpovědi. Impakt na ekonomiku bude obrovský, ale změní se i naše geopolitická situace. Budeme mít mnohem menší hlas, a to nutně ovlivní způsob jakým interagujeme se svými spojenci počínaje těmi nejbližšími zeměmi – Irskem, Francií a Nizozemskem.

LN: A našlo by se alespoň jedno pozitivum?

Přemýšlím, ale opravdu mě nenapadá nic, z čeho bych mohl skákat radostí do stropu.