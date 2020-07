Oprava Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce opět uvázla na mělčině. Stavební firmě došly peníze

13. července 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Pomalu, ale přece. Tak by se dala označit postupující rekonstrukce Stromovky. Co na tom, že v zahraničí by byli již dávno hotovi – hlavní je, že se s většími či menšími obtížemi celá situace snad blíží do zdárného konce.

Při odklízení suti v pražské Stromovce se našly lidské kosti. Příčinu smrti určí pitva Po čase se zase podíváme do pražského parku Královská obora neboli do Stromovky, kterou najdeme v katastru pražské Bubenče. Tam po etapách probíhají práce na rekonstrukci této populární zelené oázy hlavního města. V současnosti už perfektně fungují dva nové rybníčky v centrální části, kde také příjemný mlat nahradil asfaltový povrch cestiček.

Zatím jedinou vadou na kráse je absence veřejného osvětlení alespoň na hlavních trasách. Večer je prostě v centrální Stromovce tma, což pro některé nemusí působit úplně příjemně. Momentálně také skončila rekonstrukce cest nad Šlechtovou restaurací a došlo i k úpravě prostoru před touto stavbou, kde se opět objevily mlatové povrchy, tentokrát v kombinaci s dlažbou, a také obnovené záhony, jež vznikly přesně podle původní fotografické dokumentace z počátku minulého století, včetně drobných detailů.